Cofepris emite alerta sanitaria por la falsificación de Rituximab; pide suspender su uso

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sanitaria por la falsificación del medicamento Rituximab 500 mg/50 mL, solución inyectable, luego de confirmar que el lote 5445250607 con fecha de caducidad 05 JUN 27 no corresponde a un producto original autorizado. La alerta fue publicada este 4 de diciembre de 2025 y tiene como lugar de emisión la Ciudad de México. De acuerdo con la dependencia, el titular del registro sanitario, PROBIOMED, S.A. de C.V., notificó oficialmente que el lote referido es falso y no forma parte de su producción original. La institución precisó que cualquier adquisición del medicamento fuera de los canales de distribución autorizados por la compañía es ilegal. “PROBIOMED, S.A. de C.V. manifestó que el lote es falso; por tanto, el producto no debe comercializarse ni administrarse”, señaló la autoridad. TE PUEDE INTERESAR: Cofepris alerta por falsificación de medicamento Jardianz no autorizado en México

COFEPRIS SOLICITA SUSPENDER EL USO DEL MEDICAMENTO RITUXIMBA SI FORMA PARTE DEL LOTE Cofepris solicitó a profesionales de la salud suspender de manera inmediata el uso de cualquier frasco que presente las características del lote señalado. También pidió reportar cualquier reacción adversa o malestar derivado de su aplicación a través de la plataforma VigiRam o del correo electrónico oficial farmacovigilancia@cofepris.gob.mx. En el aviso se reiteró que la notificación de incidentes constituye una medida esencial para la vigilancia de riesgos asociados a productos falsificados.

COFEPRIS ORDENA INMOVILIZAR LA DISTRIBUCIÓN DEL MEDICAMENTO RITUXIMBA DEL LOTE FALSO En el caso de distribuidores y farmacias, la Cofepris instruyó inmovilizar cualquier unidad identificada con el número de lote en cuestión. El organismo solicitó informar a la autoridad sanitaria mediante el correo alertas@cofepris.gob.mx y realizar la denuncia correspondiente a través del portal de Denuncia Sanitaria. “La inmovilización inmediata previene la exposición de pacientes a un producto que no cumple con los estándares de calidad, seguridad y eficacia”, indicó la dependencia. La comisión subrayó que mantiene activas las acciones de vigilancia en el mercado farmacéutico y que continuará difundiendo información relevante en caso de detectar nuevas evidencias relacionadas con este u otros productos irregulares. El organismo reiteró que su objetivo es prevenir riesgos a la salud derivados del incumplimiento de la legislación sanitaria, tanto por parte de empresas como de establecimientos comercializadores.

TE PUEDE INTERESAR: Alerta Cofepris por venta ilegal de 12 medicamentos en plataformas digitales ALERTA SANITARIA SOBRE MEDICAMENTO RITUXIMAB SERÁ PERMANENTE Según la información emitida, el medicamento Rituximab es distribuido legalmente por PROBIOMED, por lo que cualquier compra realizada a proveedores no autorizados podría implicar la circulación de productos falsificados. Cofepris insistió en la importancia de que hospitales, clínicas y farmacias verifiquen la autenticidad del medicamento antes de su administración o comercialización. “La vigilancia sanitaria continúa de manera permanente y se informará oportunamente a la población en caso de hallarse nueva evidencia”, concluyó la Cofepris, al reafirmar su compromiso con la protección de la salud pública y el control de riesgos asociados a medicamentos de origen dudoso o falsificado.