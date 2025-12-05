Luto en la ‘Familia de 10’: Jorge Ortiz de Pinedo despide a su amigo Eduardo Manzano

/ 5 diciembre 2025
    Luto en la ‘Familia de 10’: Jorge Ortiz de Pinedo despide a su amigo Eduardo Manzano
    Palabras. Jorge Ortiz de Pinedo envió el pésame a la esposa de Manzano, así como a sus tres hijos, amigos y al público que sigue admirando a El Polivoz. FOTO: CUARTOSCURO

El productor recordó que compartieron los últimos 15 años en presentaciones, giras y en el exitoso programa de televisión

Tal como se esperaba por parte del público, el productor, actor y director Jorge Ortiz de Pinedo despidió con un mensaje de cariño y admiración a su amigo Eduardo Manzano, con quien trabajó en la serie ‘Una familia de diez’, donde Manzano interpretó al abuelo Don Arnoldo López Conejo.

El intérprete de Plácido destacó la gracia, el talento y la simpatía de su amigo, y celebró que haya hecho reír al público durante décadas con su trabajo.

“Hoy, viernes 5 de diciembre, al minuto uno de la madrugada, dejó de existir nuestro querido Eduardo Manzano, el inolvidable Polivoz, quien con su gracia, talento y simpatía nos hizo reír con sus imitaciones magistrales y con la creación de personajes inolvidables, como el que interpretó los últimos años de su vida: Don Arnoldo López Conejo, el abuelo de Una familia de diez”, escribió en Instagram.

UN LEGADO EN LA COMEDIA Y EL ENTRETENIMIENTO

Ortiz de Pinedo resaltó que Manzano inspira admiración, respeto y cariño, y que es indiscutiblemente un ícono de la comedia mexicana en teatro, cine y televisión.

“Eduardo es, indiscutiblemente, un ícono de la comedia mexicana; en teatro, cine y televisión fue y será siempre una figura a la que recordaremos con admiración, respeto y cariño, quien destacó desde sus inicios haciendo pareja con Enrique Cuenca”, se lee en el mensaje.

El productor recordó que compartieron los últimos 15 años en presentaciones, giras y en el programa de televisión Una familia de diez, el cual —adelantó— estará dedicado a él este fin de semana.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Nuevo episodio en el drama! Filtra Pati Chapoy que Christian Nodal demandó a Cazzu por ‘fraude’

“Compartí con él los últimos 15 años, en presentaciones teatrales, giras por toda la República, así como en el programa de televisión, donde todos sus compañeros estamos de luto. Desde luego, las emisiones de este fin de semana de Tú crees y Una familia de diez estarán dedicadas, con mucho respeto y cariño, para él”, aseguró. (Con información de El Universal)

