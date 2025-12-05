Luto en la ‘Familia de 10’: Jorge Ortiz de Pinedo despide a su amigo Eduardo Manzano

Tal como se esperaba por parte del público, el productor, actor y director Jorge Ortiz de Pinedo despidió con un mensaje de cariño y admiración a su amigo Eduardo Manzano, con quien trabajó en la serie ‘Una familia de diez’, donde Manzano interpretó al abuelo Don Arnoldo López Conejo.

El intérprete de Plácido destacó la gracia, el talento y la simpatía de su amigo, y celebró que haya hecho reír al público durante décadas con su trabajo.

“Hoy, viernes 5 de diciembre, al minuto uno de la madrugada, dejó de existir nuestro querido Eduardo Manzano, el inolvidable Polivoz, quien con su gracia, talento y simpatía nos hizo reír con sus imitaciones magistrales y con la creación de personajes inolvidables, como el que interpretó los últimos años de su vida: Don Arnoldo López Conejo, el abuelo de Una familia de diez”, escribió en Instagram.