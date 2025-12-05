FGJCDMX ofrece recompensa de 500 mil pesos por a Fernando Llanos, prófugo por feminicidio en 2019

México
/ 5 diciembre 2025
    FGJCDMX ofrece recompensa de 500 mil pesos por a Fernando Llanos, prófugo por feminicidio en 2019
    La FGJCDMX difundió una ficha de búsqueda y anunció una recompensa de hasta 500 mil pesos para localizar a Fernando Llanos, señalado por el feminicidio ocurrido en 2019. FOTO: VANGUARDIA

Fernando Llanos, exfuncionario de la SCT, se encuentra imputado por el feminicidio de Carla Sacnité Peña Sánchez, quien era su pareja

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) anunció una recompensa de hasta 500 mil pesos para quien aporte información veraz y útil que contribuya a la localización de Fernando Llanos Gutiérrez, señalado como imputado por el delito de feminicidio y prófugo desde 2019.

La institución confirmó la medida este jueves 4 de diciembre de 2025 mediante la difusión de una ficha informativa que detalla los lineamientos del acuerdo FGJCDMX/COR/ORD02/22/2024, en el que se especifica que el monto será entregado de manera proporcional conforme a la utilidad de los datos aportados.

En la ficha se resalta la leyenda: “Imputado por el delito de feminicidio”, junto con la invitación a la ciudadanía a realizar denuncias de manera segura y confidencial a través del número telefónico 55 5345 5400 y el correo electrónico recompensas@fgjcdmx.gob.mx.

HAN PASADO SEIS AÑOS DEL FEMINICIDO DE CARLA SACNITÉ PRESUNTAMENTE A MANOS DE FERNANDO LLANOS

A seis años de los hechos, Fernando Llanos Gutiérrez permanece prófugo tras ser señalado como presunto responsable del feminicidio de su pareja, Carla Sacnité Peña Sánchez, ocurrido en diciembre de 2019 en un departamento ubicado en la colonia Merced Gómez, alcaldía Álvaro Obregón.

De acuerdo con información oficial, Llanos Gutiérrez es un exfuncionario federal con trayectoria en instituciones de seguridad. Se reporta que formó parte de la Fuerza Aérea Mexicana y que, al momento de los hechos, se desempeñaba como Director de Seguridad de Área en la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Documentos de la época indican que tenía aproximadamente 39 años al momento del suceso.

Carla Sacnité Peña Sánchez, de 34 años y exsubdirectora de área en la Agencia Federal de Aviación Civil, fue encontrada sin vida el 13 de diciembre de 2019. La familia reportó que la última comunicación con ella ocurrió el 12 de diciembre. Tras su ausencia en el trabajo al día siguiente, sus familiares iniciaron su búsqueda.

$!La FGJCDMX reforzó el llamado a la ciudadanía para proporcionar datos útiles que permitan dar con el paradero de Fernando Llanos.
La FGJCDMX reforzó el llamado a la ciudadanía para proporcionar datos útiles que permitan dar con el paradero de Fernando Llanos. FOTO: FACEBOOK

CUERPO SIN VIDA DE CARLA SANICTÉ SE ENCONTRABA EN LA CASA DE FERNANDO LLANOS

La localización del cuerpo ocurrió en el departamento de Fernando Llanos, a donde el hermano de la víctima acudió sin éxito, pues no se le permitió la entrada. Según reportes de prensa, habría sido el propio Llanos quien contactó a la policía esa misma noche, refiriendo haber encontrado a su pareja sin vida.

Los primeros reportes médicos señalaron que la causa de muerte habría sido asfixia, en un periodo comprendido entre la noche del viernes 13 y la madrugada del sábado 14 de diciembre. La víctima fue encontrada semidesnuda, con golpes visibles en el rostro y con signos de violencia sexual.

Tras el hallazgo, Fernando Llanos fue trasladado en calidad de testigo ante autoridades ministeriales. No obstante, no se emitió orden de detención en su contra y se le permitió abandonar las instalaciones. Desde entonces no ha vuelto a ser localizado.

$!La FGJCDMX actualizó la ficha de búsqueda de Fernando Llanos, prófugo desde 2019, e invita a la ciudadanía a aportar información de forma confidencial.
La FGJCDMX actualizó la ficha de búsqueda de Fernando Llanos, prófugo desde 2019, e invita a la ciudadanía a aportar información de forma confidencial. FOTO: FACEBOOK

FISCALÍA CONTINÚA LA BÚSUQEDA DE FERNANDO LLANOS GUTIERREZ

La Fiscalía de la Ciudad de México mantiene activa la búsqueda del imputado. Con la actualización del boletín de recompensa, las autoridades reiteraron su intención de recabar información que permita su ubicación y posterior puesta a disposición de un juez.

$!La Fiscalía capitalina mantiene activa la búsqueda de Fernando Llanos y ofrece una recompensa para recabar información que ayude a su localización.
La Fiscalía capitalina mantiene activa la búsqueda de Fernando Llanos y ofrece una recompensa para recabar información que ayude a su localización. FOTO: FACEBOOK

La institución remarcó que los datos proporcionados por la ciudadanía serán tratados de forma confidencial y que su objetivo es avanzar en la investigación por el feminicidio de Carla Sacnité Peña Sánchez, registrado hace seis años.

