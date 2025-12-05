UIF bloquea cuentas a Raúl Rocha, dueño de Miss Universo

Las cuentas bancarias del empresario y dueño de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, acusado de encabezar una red de tráfico de combustible, drogas y armas, fueron bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de acuerdo con fuentes federales a medios de comunicación,

El organismo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ordenó el congelamiento de los activos, pese a que el dueño de la franquicia de Miss Universo se encuentra en calidad de testigo colaborador en la investigación que lleva a cabo la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, de la Fiscalía General de la República (FGR), desde hace un año contra dicha red delincuencial que operaba en la Ciudad de México, Querétaro, Chiapas, Tabasco y Guatemala.

INDAGATORIA CONTRA RAÚL ROCHA

Rocha Cantú es señalado junto con 12 presuntos cómplices de los delitos de delincuencia organizada, narcotráfico, huachicol y tráfico de armas; la Fiscalía General de la República confirmó que las investigaciones iniciaron en noviembre de 2024, tras una denuncia anónima.

De la investigación de la FGR, se desprende que una “organización criminal hasta ahora indeterminada a la cual pertenecen las personas hasta ahora identificadas como ‘Kevin’, Jacobo Reyes León, Jorge Alberts Ponce, ‘Alejandro’, ‘Iker’ y Daniel Roldan, quienes se dedican a cometer delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos de tráfico, compra y venta de armas, operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como los relacionados en materia de hidrocarburos; denuncia en la que indican que la persona identificada como Kevin, es líder de la gente que vende armas de grueso calibre en la Ciudad de México, dichas armas ingresan al país por la frontera de Guatemala y son trasladadas vía terrestre desde el sur de la República mexicana, ocultas en autobuses que traen ropa y fayuca que llega a ‘Pino Suárez’, quien le envía las armas y está de planta en Guatemala, es la esposa de ‘Charly’;

“’Kevin’ vende las armas a través de internet y las publica en su perfil de Whatsapp;

“Para coordinar sus actividades delictivas utiliza el número telefónico... dentro de la organización también se encuentran Jorge Alberts Ponce y Jacobo Reyes León, quienes son socios de la empresa de seguridad que se encuentra en la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México llamada Valvón Servicios Integrales, quienes utilizan la citada empresa de seguridad para ‘lavar’ dinero de otras organizaciones delictivas como La Unión y Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), además de que utilizan el giro de la empresa, facilitan la compra y venta de armas, remarcan las armas y venden, agrega el denunciante que Jacobo Reyes León fue candidato del PRD a la presidencia municipal de San Martín de las Pirámides, Hidalgo; que en Huehuetoca, Estado de México, tiene un centro de distribución de ‘Huachicol’”.

Cabe destacar que un juez emitió una orden de captura en su contra por delincuencia organizada y delitos ligados al tráfico de drogas, armas y combustible robado. Además, de ser señalado como uno de los líderes de una red criminal que habría movido combustible ilegal desde Guatemala hacia México, a través del río Usumacinta; autoridades relacionan el tráfico de armas provenientes de Centroamérica, las cuales presuntamente terminarían en manos del CJNG y de La Unión Tepito.

Pese a la orden de captura, Rocha consiguió un giro inesperado en su situación legal al solicitar el llamado criterio de oportunidad con la que permite a un acusado convertirse en testigo colaborador a cambio de ofrecer información relevante para investigaciones más amplias.

La FGR indicó que giraron 13 órdenes de aprehensión de personas ligadas al caso, de las cuales sólo se ha ejecutado una contra una funcionaria de la cual se omitió revelar su identidad.

El empresario regiomontano es dueño del 50% del certamen de belleza y además posee casinos y otros negocios relacionados con la seguridad.

Rocha Cantú, desde 2022, fungió como cónsul honorario de Guatemala en México; sin embargo, desde la revelación de las acusaciones de la FGR, el Gobierno guatemalteco decidió retirar el nombramiento.

