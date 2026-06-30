La Compañía de Ópera de Saltillo participará en el Festival Internacional Cervantino

El talento de la Compañía de Ópera de Saltillo (COSA) está por ampliar su alcance como parte de uno de los eventos culturales y artísticos más importantes de México: el Festival Internacional Cervantino, a cuya programación se integrará el próximo mes de octubre.

En entrevista para VANGUARDIA, Alejandro Reyes-Valdés, director de la COSA, celebró la invitación que hizo el Gobierno del Estado de Guanajuato a esta compañía municipal, destacando que no se trató de una decisión aleatoria, sino que es resultado de su trabajo.

“La ópera ‘Fidelio’ de Beethoven, que hicimos en colaboración con CONARTE y el director de Bellas Artes, Marcelo Lombardero, la llevamos también a León, Guanajuato. En las funciones estuvo presente uno de los directores artísticos de Guanajuato y escuchó a la COSA en su colaboración coral en ‘Fidelio’ y a partir de ahí, quiero pensar, él vio calidad y pertinente la invitación”, explicó.