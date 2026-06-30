La Compañía de Ópera de Saltillo participará en el Festival Internacional Cervantino
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Esta agrupación fue invitada para presentarse frente a la Alhóndiga de Granaditas el próximo mes de octubre
El talento de la Compañía de Ópera de Saltillo (COSA) está por ampliar su alcance como parte de uno de los eventos culturales y artísticos más importantes de México: el Festival Internacional Cervantino, a cuya programación se integrará el próximo mes de octubre.
En entrevista para VANGUARDIA, Alejandro Reyes-Valdés, director de la COSA, celebró la invitación que hizo el Gobierno del Estado de Guanajuato a esta compañía municipal, destacando que no se trató de una decisión aleatoria, sino que es resultado de su trabajo.
“La ópera ‘Fidelio’ de Beethoven, que hicimos en colaboración con CONARTE y el director de Bellas Artes, Marcelo Lombardero, la llevamos también a León, Guanajuato. En las funciones estuvo presente uno de los directores artísticos de Guanajuato y escuchó a la COSA en su colaboración coral en ‘Fidelio’ y a partir de ahí, quiero pensar, él vio calidad y pertinente la invitación”, explicó.
La COSA se sumará a una gala de coros de ópera, que se llevará a cabo el 11 de octubre en el foro más grande del Cervantino al aire libre —en interiores es el Teatro Juárez—, en la explanada de la Alhóndiga de Granaditas, junto a la Banda de Música de Guanajuato, bajo la batuta de Adalberto Tovar, director concertador de este evento.
El repertorio que presentarán incluye arias de óperas como “Cavalleria rusticana”, “Tannhäuser”, “Madame Buttlerfly”, “Nabucco”, “Il Trovatore”, “Tosca”, “Aida” y “Turandot”, donde no solo brillará las voces de su coro, sino también las de algunos de sus solistas, como el barítono Thamar Villarreal y una soprano o mezzosoprano cuyo nombre está por definirse.
“El Cervantino es la gran fiesta mexicana de las artes y me gustaría mucho contar con la presencia de saltillenses en la explanada de la Alhóndiga”, compartió, haciendo extensiva la invitación a acompañar a la COSA en este masivo evento.