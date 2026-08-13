La exposición ‘Estudios de tierra’ reúne al talento ceramista de Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Artes
/
    La exposición ‘Estudios de tierra’ reúne al talento ceramista de Coahuila

La muestra colectiva coordinada por Sinhué Delgado continúa mostrando la incesante actividad de los talleres cerámicos que existen en el estado, un orgullo que también recibe reconocimientos a nivel nacional

El 2026 ha sido un año en el que los ceramistas coahuilenses han dejado bien claro que están activos, explorando, trabajando y poniendo el nombre de nuestro en alto por distintos medios, una presencia que se refrenda ahora con la muestra “Estudios de tierra”, que se encuentre en el Museo del Palacio de Gobierno.

Coordinada por el artista y ceramista Sinhué Delgado, reúne a más de 30 artistas coahuilenses de distintas generaciones, que exploran las posibilidades del barro y la cerámica —quemas, acabados, modelados y significados—, diversidad que se hace presente en la galería.

$!La exposición ‘Estudios de tierra’ reúne al talento ceramista de Coahuila

Si bien se abrió desde mediados de julio, el evento inaugural se llevó a cabo hasta este jueves debido a la coincidencia con la temporada vacacional, para poder rendirle homenaje a la mayor cantidad de artistas participantes posibles.

La sala de exhibiciones temporales del museo recibe piezas utilitarias, placas, esculturas y otras formas de trabajar con la materia, que a su vez en la mayoría de las ocasiones es proveniente de las ladrilleras locales.

$!La exposición ‘Estudios de tierra’ reúne al talento ceramista de Coahuila

“Son talleres productivos, nos dedicamos a la producción de tiempo completo. La cerámica se caracteriza por ser una rama donde se puede hacer mucha producción: se pueden hacer hasta 500 piezas en una semana, si hablamos de tazas o platos, aunque obras más artísticas o contemporáneas se pueden hacer hasta 5 por semana. Esto nos habla de la producción y derrama económica que no se ve, muchas veces entregamos a los talleres sin exhibirlo”, compartió Delgado para VANGUARDIA.

La exposición está integrada por obras de Abigail Araoz, Abril Soto, Alejandra Berrueto, Alejandro Fuentes, Alhelí González, Ana Isabel Alanís, Ana Torres, Ana Villarreal, Anabel Fuentes, Antonio Herrera, Any Martínez, Armando Meza, Avelina Fuentes, Carlos Espino, César Sánchez, Chica Koi, Danllely Alcázar, Elizabeth Rubio y Elsa Fraire.

$!La exposición ‘Estudios de tierra’ reúne al talento ceramista de Coahuila

Además, también se puede apreciar el trabajo de Fátima Buitrón, Gaely Mirán, Georgina Anaya, Georgina Chapa, Isabel Moreno, Ivonne Gómez, Jesús Soto, Jorge Alvarado, Juan de la Peña, Mae Delgado, Mar Garza, Mercedes, Natalia Blanco, Olga Rangel, Rafael Yáñez, Roque Siller, Rosalinda Cervantes, Vange Tamez y Víctor.

A ellos se suman alumnos del taller de Anabel Fuentes, así como cinco niños y niñas del taller de Elsa Fraire: Elisa María Cerda, Sofía Morales, Abdiel Abel Valenzuela, Mané Delgado y José Gerardo Ramirez, quien ganó el Segundo Lugar en la categoría infantil del Premio Nacional de Artesanía 2026 —certamen donde también fueron reconocidos Abdiel y Mané en 2025—.

$!La exposición ‘Estudios de tierra’ reúne al talento ceramista de Coahuila

“Ha sido muy gratificante, me he dedicado más de 20 a las artes plásticas y los niños. Ellos han sido constantes, les ha gustado trabajar con el barro y tratamos de incentivarlos más con este tipo de exposiciones y concursos”, compartió Fraire sobre el reconocimiento que el menor obtuvo en Tlaquepaque, Jalisco.

Las piezas están a la venta en trato directo con los artistas, que se pueden contactar por medio de redes sociales, con precios que van desde los cientos de pesos hasta las decenas de miles.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Arte
Exposiciones

Localizaciones


Saltillo

Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

Selección de los editores
Glotón Andy

Glotón Andy
true

Jesús Ramírez y su dedicatoria a los periodistas críticos

Sheinbaum explicó que una línea podría ser suspendida si no cumple con el registro, pero no hay una cancelación automática confirmada después de la prórroga.

Sheinbaum aclara qué pasará con las líneas telefónicas que no se han registrado tras la prórroga... ¿Van a cancelarlas?
Estados Unidos reanudó sus actividades oficiales en Michoacán y las exportaciones de aguacate hacia su territorio, informó el embajador Ronald Johnson.

Estados Unidos reanuda la supervisión y exportación de aguacate en Michoacán tras recibir amenazas
Sheinbaum reabrió el registro del programa Pensión del Bienestar 2026, que ofrece un apoyo económico bimestral de 6 mil 400 pesos.

Sheinbaum reabre registro para depositarle 6 mil 400 pesos a hombres y mujeres mayores de 65 años de edad; requisitos y cómo inscribirse
La SCJN validó el traslado de recursos no reclamados de cuentas Afore al Fondo de Pensiones para el Bienestar, pero los trabajadores y sus beneficiarios conservan el derecho de solicitar el dinero.

¿Me pueden quitar la pensión?... Si a los 70 años no reclamas el dinero de tu Afore, el gobierno lo puede transferir a Pensiones del Bienestar
El grupo BTS vuelve a estar en el centro de una polémica en redes sociales.

¿Por qué están cancelando a RM y J-Hope de BTS? La foto con Chris Brown que desató polémica
Terrel Williams conectó varios golpes ilegales en la nuca de Prichard Colón durante el combate disputado en octubre de 2015.

¿Qué pasó con Terrel Williams? El rival de Prichard Colón que quedó marcado por la tragedia