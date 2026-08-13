$!La exposición ‘Estudios de tierra’ reúne al talento ceramista de Coahuila

El 2026 ha sido un año en el que los ceramistas coahuilenses han dejado bien claro que están activos, explorando, trabajando y poniendo el nombre de nuestro en alto por distintos medios, una presencia que se refrenda ahora con la muestra “Estudios de tierra”, que se encuentre en el Museo del Palacio de Gobierno. Coordinada por el artista y ceramista Sinhué Delgado, reúne a más de 30 artistas coahuilenses de distintas generaciones, que exploran las posibilidades del barro y la cerámica —quemas, acabados, modelados y significados—, diversidad que se hace presente en la galería.

Si bien se abrió desde mediados de julio, el evento inaugural se llevó a cabo hasta este jueves debido a la coincidencia con la temporada vacacional, para poder rendirle homenaje a la mayor cantidad de artistas participantes posibles. La sala de exhibiciones temporales del museo recibe piezas utilitarias, placas, esculturas y otras formas de trabajar con la materia, que a su vez en la mayoría de las ocasiones es proveniente de las ladrilleras locales.

“Son talleres productivos, nos dedicamos a la producción de tiempo completo. La cerámica se caracteriza por ser una rama donde se puede hacer mucha producción: se pueden hacer hasta 500 piezas en una semana, si hablamos de tazas o platos, aunque obras más artísticas o contemporáneas se pueden hacer hasta 5 por semana. Esto nos habla de la producción y derrama económica que no se ve, muchas veces entregamos a los talleres sin exhibirlo”, compartió Delgado para VANGUARDIA. La exposición está integrada por obras de Abigail Araoz, Abril Soto, Alejandra Berrueto, Alejandro Fuentes, Alhelí González, Ana Isabel Alanís, Ana Torres, Ana Villarreal, Anabel Fuentes, Antonio Herrera, Any Martínez, Armando Meza, Avelina Fuentes, Carlos Espino, César Sánchez, Chica Koi, Danllely Alcázar, Elizabeth Rubio y Elsa Fraire.

Además, también se puede apreciar el trabajo de Fátima Buitrón, Gaely Mirán, Georgina Anaya, Georgina Chapa, Isabel Moreno, Ivonne Gómez, Jesús Soto, Jorge Alvarado, Juan de la Peña, Mae Delgado, Mar Garza, Mercedes, Natalia Blanco, Olga Rangel, Rafael Yáñez, Roque Siller, Rosalinda Cervantes, Vange Tamez y Víctor. A ellos se suman alumnos del taller de Anabel Fuentes, así como cinco niños y niñas del taller de Elsa Fraire: Elisa María Cerda, Sofía Morales, Abdiel Abel Valenzuela, Mané Delgado y José Gerardo Ramirez, quien ganó el Segundo Lugar en la categoría infantil del Premio Nacional de Artesanía 2026 —certamen donde también fueron reconocidos Abdiel y Mané en 2025—.

“Ha sido muy gratificante, me he dedicado más de 20 a las artes plásticas y los niños. Ellos han sido constantes, les ha gustado trabajar con el barro y tratamos de incentivarlos más con este tipo de exposiciones y concursos”, compartió Fraire sobre el reconocimiento que el menor obtuvo en Tlaquepaque, Jalisco. Las piezas están a la venta en trato directo con los artistas, que se pueden contactar por medio de redes sociales, con precios que van desde los cientos de pesos hasta las decenas de miles.

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