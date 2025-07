La IA no puede hacer arte, asegura Guillermo del Toro

Conforme pasa el tiempo la perspectiva sobre el uso de la inteligencia artificial en el arte no parece suavizarse, por el contrario, quienes están en contra de estas aplicaciones refrendan su postura en favor de la creatividad humana.

“Una de las otras cosas de las que estoy en contra es que la gente dice que puedes hacer arte con una app y lo siento, no puedes. No puedes simplemente presionar un botón, porque entonces no sabrás el principio o el final de esa idea que estabas planteando”, comentó.

Del Toro ahondó en su postura explicando cómo los procesos creativos son parte fundamental de una obra de arte; la emoción, el trabajo, la personalidad y el conocimiento son necesarios para imprimir de verdadero valor a una obra, más allá de lo que superficialmente una máquina pueda emular visualmente.

El cineasta ha demostrado en su trabajo un cariño particular por el arte, no solo cinematográfico, sino de otras técnicas, al usar efectos prácticos o minimizar el uso de efectos digitales, por ejemplo. Esto ha dado traído grandes frutos tanto en reconocimiento, legado y galardones como en taquilla.

Aunado a las palabras de Guillermo del Toro, el uso de la IA se mantiene cuestionable en tanto que se requieren exorbitantes cantidades de energía para producir resultados, sin mencionar la cantidad de arte producido por artistas, protegido por derechos de autor, que se utiliza para entrenar a estos modelos de forma ilegal.