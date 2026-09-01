$!La Librería Monsiváis invita a la Gran Venta Nocturna este jueves 3 de septiembre

Como cada año la Librería del Fondo de Cultura Económica “Carlos Monsiváis” se prepara para sumarse a la campaña nacional que hará que los lectores se lleven nuevos títulos a sus bibliotecas: la Gran Venta Nocturna. Este jueves 3 de septiembre abrirán desde las 10 de la mañana y cerrarán hasta la medianoche y después de que el último cliente se vaya, con descuentos en distintas editoriales así como una amplia oferta de libros de todos los géneros y contenidos.

Además, las actividades para amenizar la tarde continuarán como cada año, y en esta ocasión habrá un evento especial. Por primera vez se realizará un concierto en las instalaciones de la librería, de acuerdo con su director, Andrés Mendoza Salas. “Va a haber un concierto de jazz, este se hace en coordinación con la cafetería [El Estanquillo], somos uno solo, entonces vamos a hacer este concierto con el grupo Monkey Blues [a las 8 de la noche] y luego estarán las actividades rutinarias”, compartió para VANGUARDIA.

Habrá más de 30 editoriales participantes, incluyendo a Penguin Random House, Planeta, Océano, Siglo XXI, Tecolote, Colofón, Sexto Piso, UNAM, COLMEX, SM Ediciones, Zorro Rojo, Perla Ediciones, Edelvives, Almadía, Lectorum y el propio Fondo de Cultura Económica. Asimismo habrá títulos de Ediciones Era, importante casa editorial mexicana que recientemente anunció el cese de sus operaciones tras 66 años de trayectoria, por lo que estos podrían ser los últimos ejemplares que haya de su catálogo en la ciudad.

En lo que se refiere a descuentos habrá desde el 25 hasta el 50 por ciento para textos del Fondo, así como otras promociones para las diferentes editoriales participantes, incluyendo hasta 6 meses sin intereses en compras superiores a los 500 pesos con tarjetas de crédito excepto Banamex, BBVA y American Express. “Hicimos cambios en el acervo, mobiliario, de tal manera que los libros queden directo al lector, sean más accesibles. Los pasillos tienen una organización lógica, hay para niños, adolescentes, adultos, de filosofía, psicología, historia, etcétera”, señaló Mendoza Salas sobre la preparación para este evento.

El director también compartió que están preparando una serie de volúmenes de un acervo especial que regalarán como cortesía a todos los visitantes: “compre o no compre se le va a regalar uno”, recalcó sobre este gesto que incluye títulos de autores mexicanos, principalmente. La Librería Carlos Monsiváis abre en un horario regular de 10:00 a 21:00 horas, pero este jueves hay fiesta y las puertas permanecerán abiertas hasta pasada la medianoche, con sorpresas y descuentos para los amantes de los libros.

Temas

ventas Libros

Localizaciones

Saltillo

