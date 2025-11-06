La lucha de ser diferente: Invitan a la obra ‘Desorden silencioso’ en el Teatro Garnica de Saltillo

Artes
/ 6 noviembre 2025
    La lucha de ser diferente: Invitan a la obra ‘Desorden silencioso’ en el Teatro Garnica de Saltillo

El montaje es escrito por Ricardo Ordaz con la tutela del dramaturgo Medardo Treviño y se estrenará el próximo 14 de noviembre

El drag es un arte, uno que juega con las convenciones de género y las capacidades artísticas y performativas de quien lo lleva a un escenario. Pero también es una expresión que aún se ve afectada por la intolerancia y la discriminación, una lucha que se ve reflejada en la obra de teatro “Desorden silencioso”.

Aunque públicamente se presentó en el Festival de la Dramaturgia Saltillense en 2022, en esa ocasión fue solo como una lectura dramatizada. Ahora, los días 14, 15 y 16 de noviembre a las 20:00 horas se estrenará en el Teatro Garnica.

Escrita por Ricardo Ordaz y dirigida por Araceli de la Peña, aborda el conflicto de Jorge, un joven cuya pasión es el drag pero que tiene que lidiar con el odio y la intolerancia que se genera en su entorno por esta decisión.

“Me llevó a mí a escribir la verdad, más allá de lo que vemos arriba de escenario, la verdad de aquella persona que es artista [...] para mí es un tema difícil y especial y traté de llegar más allá de lo que varios escritores han expresado sobre el tema. No busco algo educativo pero sí concientizar sobre la vida que se pueda llevar más de un maquillaje”, expresó Ordaz en rueda de prensa.

El montaje cuenta con las actuaciones de Erika Coronado, Isis Zapata, Daniel Mendoza y el propio Ordaz, así como Said Ampudia en el rol protagónico, además de la asistencia de Deyanira Romero y Margarita Alba, con la producción de Xpress Arte Compañía Teatrl.

“Me ha hecho reflexionar bastante cómo a veces juzgamos el frente de algo y no vemos todo lo que hay atrás, todos los fantasmas que enfrenta en este caso Jorge, el personaje de Said”, compartió Coronado.

$!La lucha de ser diferente: Invitan a la obra ‘Desorden silencioso’ en el Teatro Garnica de Saltillo

Esta obra también representa el regreso a los escenarios de Ampudia, quien tenía más de dos años sin ser parte de algún montaje y que es conocido por interpretar personajes que retan a las identidades de géneros, sean travestis, drags o trans.

“Me había dicho que cuando regresara a hacer teatro no la iba a hacer de vestida ¿y qué creen?”, comentó el actor con humor, “pero decidí aceptar porque, una, me cae muy bien Ricardo, y dos porque me gustó el texto. Está muy bonito y muy dramático y me encanta; es muy disfrutable como artista, como actor, no solo hacer reír sino también mostrar la parte humana de los personajes”, agregó.

Por su parte, el autor también compartió que ha sido un reto incorporarse al elenco y aunque no era algo que tenía previsto, pues también apoya con la producción —un rol demandante de por sí en el montaje de una obra— la directora consideró que podía sumar a la obra al encarnar a este personaje.

TE PUEDE INTERESAR: Artista coahuilense Mercedes Aqui lleva imágenes del desierto de Wirikuta al Met de Nueva York

Es producto de un cúmulo de historias contadas por amigos, compañeros en la vida, que poco a poco me han llevado a pensar qué pasaría si yo estuviera en esa situación, en esa parte tan vulnerable ante la sociedad. La historia de Jorge llegó a mí como una lucecita que me decía ‘necesitas contar esta historia que le ha pasado a muchas personas’”, comentó el autor sobre el origen del texto.

Los boletos para la obra se pueden adquirir en preventa por 150 pesos al Whatsapp 844 140 8600 y el día de la función tendrán un costo en taquilla de 200 pesos.

Temas


Eventos
Teatro

Localizaciones


Saltillo

true

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

COMENTARIOS

Selección de los editores
En los últimos meses, VANGUARDIA ha documentado la forma en que operan instituciones educativas de manera irregular al carecer de validez oficial.

Van SEP y Profeco contra universidades ‘patito’ en Coahuila

La disculpa se realizó frente a medios de comunicación y previo al cierre del procedimiento penal.

Trabajador del PJF pide disculpa por amenazar a reportero con ‘tablearlo’ en Saltillo; concluye proceso penal
El respeto es una de las necesidades que ven los adolescentes para mejorar los ambientes en las escuelas de la entidad.

Coahuila: Urgen menores a evitar la discriminación en las escuelas
Los colectivos de búsqueda han optado por hacerse de conocimientos forenses para la búsqueda en campo por falta de investigaciones de los gobiernos.

“Hallamos una fosa muy grande” en Patrocinio, Coahuila: Grupo Vida

Militares localizaron un laboratorio de metanfetaminas en El Melado, Culiacán, durante la “Operación Frontera Norte”

Ejército Mexicano asegura laboratorio de drogas sintéticas valuado en más de 400 mdp en Culiacán
Uriel “R”, señalado por intento de agresión contra Claudia Sheinbaum, fue detenido y llevado al Reclusorio Norte. La mandataria confirmó que presentó una denuncia y pidió no normalizar la violencia hacia las mujeres.

Presunto agresor de Claudia Sheinbaum ya está en el Reclusorio Norte; hay denuncia en su contra
Se confirman las rutas del tren de pasajeros Saltillo-Monterrey y Derramadero-Ramos Arizpe. Claudia Sheinbaum encabezó el arranque de obras del tramo Saltillo–Nuevo Laredo, que conectará a millones de personas en el norte de México.

Confirma gobierno de Sheinbaum estaciones del tren de pasajeros Saltillo-Monterrey y Derramadero-Ramos Arizpe
Durante el mes de noviembre, adultos mayores recibirán el pago de la Pensión Bienestar, correspondiente a seis mil 200 pesos bimestrales, de acuerdo con el calendario oficial de pago.

Pensión del Bienestar... estos apellidos cobran HOY el pago de 6 mil 200 pesos según el calendario