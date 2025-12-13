Cede México: pagará a EU adeudo de agua

El Gobierno de México cedió a las presiones de Estados Unidos y, sin precisar las fuentes que serán empleadas, se comprometió a entregar 249 millones de metros cúbicos de agua antes del 31 de enero.

Esto significa que en mes y medio, México deberá cumplir con el adeudo que hace una semana reclamó el Presidente Donald Trump, estimado en 246 millones de metros cúbicos, bajo el marco del Tratado de Aguas de 1944.

TE PUEDE INTERESAR: Pide Sheinbaum a EU reconocer disponibilidad de agua para cumplir Tratado de 1944

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México y el Departamento de Agricultura de EU informaron que alcanzaron un entendimiento sobre el tema.

“México tiene la intención de liberar 249 millones de metros cúbicos de agua para Estados Unidos, con entregas esperadas para iniciar en la semana del 15 de diciembre”.

“Se ha revisado una serie de acciones para cumplir con las obligaciones del Tratado, incluida la retribución oportuna del déficit excepcional del ciclo de agua anterior. Los dos gobiernos se encuentran en negociaciones y tienen la intención de finalizar el plan para el 31 de enero de 2026”, se establece en el acuerdo.

Para el Departamento de Agricultura de EU, la medida beneficiar· a los agricultores y ganaderos estadounidenses al cubrirse el déficit de agua de México hacia Texas, y se aplicar· al “ciclo en curso y al déficit de agua del ciclo anterior”.

Según el mensaje, en caso de incumplimiento, cada país puede actuar de manera soberana, de acuerdo con sus intereses nacionales, sujeto a sus obligaciones internacionales en el Tratado.

La CancillerÌa mexicana negó que se haya violado el Tratado de 1944 y justificó que “una sequía extraordinaria y sin precedentes que ha afectado a usuarios de ambos países” ha causado dificultades para completar el pago de agua a EU.

El ex director de la Conagua, José Luis Luege, cuestionó el acuerdo y dijo que México perdió la oportunidad de apelar a un aplazamiento de la entrega de agua, debido a las condiciones de sequía que persisten en la región y que continuarán hacia el 2026.

”No sé de dónde piensan entregar los 249 millones de metros cúbicos, si las presas La Amistad y Falcón --que están sobre la cuenca del Río Bravo y que almacenan agua para las entregas en el marco del Tratado-- están en un mínimo peligroso por debajo del 20 por ciento y 10 por ciento, respectivamente”.

“Las únicas presas con almacenamiento por arriba del 80 por ciento son El Cuchillo y la Marte R, Gómez, de la cuenca del Río San Juan, pero ésta no es parte del Tratado y no se cuenta con infraestructura para canalizarla. Además, afectarÌa el agua para Monterrey y para los distritos de riego de Tamaulipas”, alertó el ex funcionario.

TABLA

Los puntos alcanzados

Estos son los términos del acuerdo entre México y Estados Unidos en materia de agua:

-El acuerdo aplica para el ciclo actual y el déficit de agua del ciclo anterior.

-Ambos países reconocen las obligaciones de entrega de agua, bajo el Tratado de 1944.

- México se compromete a liberar 249 millones de metros cúbicos de agua para EU.

- El plan de entregas inicia el 15 de diciembre y concluirá el 31 de enero de 2026.

- Cada país podría actuar en caso de incumplimiento al Tratado de 1944.