‘Se acabaron los intocables’:OAJ presume limpieza en el Poder Judicial

Durante un evento transmitido en redes sociales, al que asistió la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo , Vargas Solano aseguró que actualmente los recursos asignados al Poder Judicial se administran y destinan con responsabilidad y sin corrupción.

El funcionario, quien asumió el cargo en septiembre pasado tras los cambios derivados de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, sostuvo que la renovación del sistema judicial apenas comienza, pero ya muestra avances concretos en su operación.

CDMX.- A cien días de la entrada en funciones del Órgano de Administración Judicial ( OAJ ), se están sentando las bases de un sistema judicial acorde a las exigencias del país, afirmó Néstor Vargas Solano, titular del organismo, al presentar un informe de actividades correspondiente a sus primeros tres meses al frente de la institución.

“Los resultados alcanzados en estos cien días demuestran que estamos avanzando en la dirección correcta”, afirmó el titular del OAJ, al señalar que se está construyendo un Poder Judicial que forma con excelencia a su personal y acompaña tanto a personas juzgadoras como a la base trabajadora en sus necesidades.

Vargas Solano subrayó que este proceso de renovación requiere unidad, convicción y voluntad para continuar perfeccionando al Poder Judicial, por lo que agradeció el compromiso de jueces, magistrados y trabajadores por su participación en la transformación institucional.

El funcionario destacó que, en esta nueva etapa, se han abierto las puertas del Poder Judicial a la ciudadanía mediante una administración más cercana, lo que —dijo— ha comenzado a devolver la confianza y dignidad que la institución no debió perder.

Asimismo, aseguró que se están tomando medidas para eliminar privilegios que afectaron durante años al funcionamiento del Poder Judicial, con el objetivo de cumplir el mandato del artículo 17 constitucional, que establece una justicia pronta, completa, imparcial, gratuita y expedita.

Finalmente, Vargas Solano calificó el momento como histórico, al afirmar que se están extinguiendo intereses y redes internas que se consideraban intocables y que solo beneficiaban a unos cuantos, situación que —advirtió— no debe repetirse en el nuevo modelo judicial. Con información de El Universal