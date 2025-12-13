Basura desbordada impulsa nueva ley verde en el Senado

CDMX.- Senadores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) destacaron la aprobación de la Ley General de Economía Circular, al considerarla una propuesta clave para transitar hacia un modelo de desarrollo económico sustentado en el cuidado del medio ambiente y el aprovechamiento responsable de los recursos naturales.

La senadora Maki Ortiz Domínguez subrayó que la nueva legislación responde a una situación crítica en el país, donde diariamente se generan más de 120 mil toneladas de residuos sólidos urbanos, de los cuales miles terminan en calles, ríos y barrancas sin ser recolectados.

TE PUEDE INTERESAR: Fortalecen aranceles a industria del aluminio

La también presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático recordó que México cuenta con más de 2 mil 200 tiraderos a cielo abierto y apenas recicla entre 9 y 10 por ciento de sus residuos, cifras considerablemente menores a las de países como Corea del Sur, Alemania o Japón.

Ortiz Domínguez explicó que la ley permitirá ordenar la política nacional de residuos y materiales, al priorizar el reúso, la reparación y el reciclaje, además de establecer reglas claras de responsabilidad extendida para los productores. Añadió que el nuevo marco normativo impulsa la innovación y reconoce el trabajo de las personas recicladoras, al vincular la justicia ambiental con la justicia social.

TE PUEDE INTERESAR: AICM admite ‘fallas recurrentes’ en puntos de revisión y accesos

Por separado, la senadora Rocío Corona Nakamura afirmó que la economía circular representa un modelo fundamental para reducir, reutilizar, reparar, renovar y reciclar productos, con el objetivo de extender su vida útil y disminuir la generación de desechos.

Indicó que esta visión cobra relevancia ante la pérdida anual de alrededor de seis millones de toneladas de materiales con valor económico que terminan en vertederos, lo que refleja una ineficiente gestión de los recursos disponibles.

La legisladora sostuvo que la implementación de este modelo permitirá optimizar el uso de materiales, reducir la contaminación y avanzar hacia la sostenibilidad, al tiempo que contribuye a proteger el planeta, regenerar entornos naturales y disminuir hasta en 80 por ciento el impacto ambiental total. Con información de El Universal