Basura desbordada impulsa nueva ley verde en el Senado

Noticias
/ 13 diciembre 2025
    Basura desbordada impulsa nueva ley verde en el Senado
    Nueva ley surge en un contexto marcado por altos niveles de contaminación y bajo aprovechamiento de materiales. /FOTO: ESPECIAL

Legisladores del Partido Verde señalaron que el nuevo marco legal busca transformar la manera en que el país produce, consume y gestiona sus residuos

CDMX.- Senadores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) destacaron la aprobación de la Ley General de Economía Circular, al considerarla una propuesta clave para transitar hacia un modelo de desarrollo económico sustentado en el cuidado del medio ambiente y el aprovechamiento responsable de los recursos naturales.

La senadora Maki Ortiz Domínguez subrayó que la nueva legislación responde a una situación crítica en el país, donde diariamente se generan más de 120 mil toneladas de residuos sólidos urbanos, de los cuales miles terminan en calles, ríos y barrancas sin ser recolectados.

TE PUEDE INTERESAR: Fortalecen aranceles a industria del aluminio

La también presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático recordó que México cuenta con más de 2 mil 200 tiraderos a cielo abierto y apenas recicla entre 9 y 10 por ciento de sus residuos, cifras considerablemente menores a las de países como Corea del Sur, Alemania o Japón.

Ortiz Domínguez explicó que la ley permitirá ordenar la política nacional de residuos y materiales, al priorizar el reúso, la reparación y el reciclaje, además de establecer reglas claras de responsabilidad extendida para los productores. Añadió que el nuevo marco normativo impulsa la innovación y reconoce el trabajo de las personas recicladoras, al vincular la justicia ambiental con la justicia social.

TE PUEDE INTERESAR: AICM admite ‘fallas recurrentes’ en puntos de revisión y accesos

Por separado, la senadora Rocío Corona Nakamura afirmó que la economía circular representa un modelo fundamental para reducir, reutilizar, reparar, renovar y reciclar productos, con el objetivo de extender su vida útil y disminuir la generación de desechos.

Indicó que esta visión cobra relevancia ante la pérdida anual de alrededor de seis millones de toneladas de materiales con valor económico que terminan en vertederos, lo que refleja una ineficiente gestión de los recursos disponibles.

La legisladora sostuvo que la implementación de este modelo permitirá optimizar el uso de materiales, reducir la contaminación y avanzar hacia la sostenibilidad, al tiempo que contribuye a proteger el planeta, regenerar entornos naturales y disminuir hasta en 80 por ciento el impacto ambiental total. Con información de El Universal

Temas


Reciclaje
Economía

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


PVEM
Senado De la República

true

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Cayó ‘El Limones’

Cayó ‘El Limones’
¿Vencer o convencer?

¿Vencer o convencer?
Detención de Édgar ‘N’ fue posible gracias a la coordinación de autoridades, afirma el mandatario.

‘El Limones’ usaba como ‘charola’ a la CATEM para extorsionar: Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila
Un hombre que presuntamente privó de la vida a su expareja sentimental y secuestró a sus hijas fue detenido por elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) en colaboración con autoridades de Michoacán.

Capturan en Nuevo León a hombre que asesinó a su expareja en Michoacán
El gobernador de Nuevo León, Samuel García, se quejó del calendario que le había tocado a su sede, ya que habrá partidos poco atractivos en el Estadio BBVA, tanto que ni la Selección Mexicana tocará la cancha de los Rayados.

Samuel García pide ‘compensación’ ante falta de juegos de la Selección Mexicana en Monterrey
El aguinaldo debe entregarse en efectivo o depósito bancario antes de este día de diciembre

Aguinaldo 2025: esta es la fecha límite de pago y el monto mínimo, según la LFT
Abraham Quintanilla Jr., padre de Selena Quintanilla, fue una figura fundamental en la proyección del Tex-Mex y en la construcción del legado musical de la cantante

Fallece Abraham Quintanilla Jr., padre de Selena Quintanilla y figura clave del Tex-Mex, a los 86 años

María Victoria, con 102 años, dedica un emotivo canto a la Virgen de Guadalupe durante las festividades. Conoce los detalles del homenaje y el impacto de su participación.

A sus 102 años, María Victoria le canta a la Virgen de Guadalupe