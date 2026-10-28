La masacre de Aramberri regresa al Teatro del IMSS de Saltillo en especial de Halloween

Con más de 9 años de trayectoria, la obra “La masacre de la casa de Aramberri” ha llevado sustos y revelaciones a públicos del norte de México, gracias a la investigación que arrojó más luz sobre el infame caso, y ahora se presentará nuevamente en Saltillo este fin de semana. La obra original de Winston Granados llega al Teatro del IMSS el domingo 1 de noviembre como parte del Especial de Halloween junto con una adaptación de la leyenda “La planchada del hospital 25”. Basada en hechos reales y una investigación periodística a cargo del propio Granados, la historia de la Casa de Aramberri vuelve a lo que ocurrió en esa céntrica calle regiomontana en 1933, donde fueron asesinadas dos mujeres y un “cotorro” se encargó de delatar al perpetrador del crimen.

“Delfino Montemayor encontró muertas a su esposa Antonia Lozano y su hija Florinda Montemayor. Un sobrino las mató para apoderarse del dinero que guardaba celosamente la familia”, contó Granados a VANGUARDIA, “pero en la investigación y en la obra se da a conocer quién es la persona que delató al asesino y por qué decidió ocultar su identidad”. La obra, que ya se ha presentando en todo Nuevo León y Saltillo y pronto llegará a la CDMX, se convierte entonces en “un rompecabezas al que le faltaban piezas pero con esta investigación logramos completarlo” y el productor invitó al público a acompañarles en esta función única para descubrir la verdad.

Como parte del especial se realizará una presentación doble con la historia de una enfermera del Instituto Mexicano del Seguro Social, que trabajó en la clínica 25 y que murió en circunstancias extrañas. “Ella trabajaba en los años 70 y pasó algo que hace que su alma siga en pena y se sigue vengando de los pacientes que caen en ese séptimo piso”, contó al respecto de esta obra, que trae sus propios misterios.

Granados también expresó su emoción por presentarse en el Teatro del IMSS puesto que “hay muchas experiencias paranormales que nos ha compartido la gente que suceden dentro de este mismo teatro, que le dará más terror a esta función”. El especial de Halloween se puede disfrutar por un costo de 300 pesos por boleto, válido para ambas obras en la misma función. Las entradas se pueden adquirir vía WhatsApp al número 81 1537 1615 o en taquilla a las 17:00 horas, para empezar con el espectáculo en punto de las 19:00 horas.

Temas

Halloween Teatro

