$!La música de Zelda y Mario Bros sonará en concierto a beneficio de niños y jóvenes de Coahuila

El 30 de abril la Orquesta Filarmónica del Desierto de Coahuila (OFDC) celebrará el Día del Niño y de la Niña con su ya tradicional concierto “Gamers Sinfónico”, cuya recaudación servirá para apoyar a una noble causa. En rueda de prensa, la Secretaria de Cultura de Coahuila, Esther Quintana Salinas, informó que este espectáculo —del cual habrá dos funciones—, se realiza en coordinación con el DIF Coahuila y lo recaudado se destinará a la adquisición de implantes cocleares para niños, niñas y adolescentes del estado con discapacidad auditiva.

El director general del DIF Coahuila, Alejandro Rafael Cepeda Valdés, agradeció la colaboración y destacó que este tipo de eventos han resultado un éxito en el pasado —como la serie de conciertos Harry Potter Sinfónico el año pasado—, esperando que es repita la buena participación de la sociedad civil y su apoyo se refleje en estos niños, niñas y jóvenes. El programa incluirá varios temas de algunas de las más populares entradas en la saga de Super Mario Bros, así como otras queridas piezas musicales de The Legend of Zelda, con música de juegos como Battlefield, Donkey Kong Country, Pokémon, RuneScape, Kirby, Uncharted, SimCity y Mega Man.

Además, desde antes de que inicie el concierto el lobby del Teatro de la Ciudad Fernando Soler, donde se llevará a cabo el espectáculo, tendrá actividades, mercadito y sorpresas para las familias saltillenses y los gamers de corazón. Las funciones se realizarán el día 30 de abril a las 18:00 y 20:30 horas. Los boletos ya están disponibles a través de la plataforma NewTicket en 275 pesos Zona General y 385 pesos Zona Diamante.

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