La música de Zelda y Mario Bros sonará en concierto a beneficio de niños y jóvenes de Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Artes
/ 14 abril 2026
    La música de Zelda y Mario Bros sonará en concierto a beneficio de niños y jóvenes de Coahuila

Lo recaudado de este espectáculo se destinará a la adquisición de implantes cocleares para jóvenes e infancias con discapacidad auditiva

El 30 de abril la Orquesta Filarmónica del Desierto de Coahuila (OFDC) celebrará el Día del Niño y de la Niña con su ya tradicional concierto “Gamers Sinfónico”, cuya recaudación servirá para apoyar a una noble causa.

En rueda de prensa, la Secretaria de Cultura de Coahuila, Esther Quintana Salinas, informó que este espectáculo —del cual habrá dos funciones—, se realiza en coordinación con el DIF Coahuila y lo recaudado se destinará a la adquisición de implantes cocleares para niños, niñas y adolescentes del estado con discapacidad auditiva.

El director general del DIF Coahuila, Alejandro Rafael Cepeda Valdés, agradeció la colaboración y destacó que este tipo de eventos han resultado un éxito en el pasado —como la serie de conciertos Harry Potter Sinfónico el año pasado—, esperando que es repita la buena participación de la sociedad civil y su apoyo se refleje en estos niños, niñas y jóvenes.

El programa incluirá varios temas de algunas de las más populares entradas en la saga de Super Mario Bros, así como otras queridas piezas musicales de The Legend of Zelda, con música de juegos como Battlefield, Donkey Kong Country, Pokémon, RuneScape, Kirby, Uncharted, SimCity y Mega Man.

$!La música de Zelda y Mario Bros sonará en concierto a beneficio de niños y jóvenes de Coahuila

Además, desde antes de que inicie el concierto el lobby del Teatro de la Ciudad Fernando Soler, donde se llevará a cabo el espectáculo, tendrá actividades, mercadito y sorpresas para las familias saltillenses y los gamers de corazón.

Las funciones se realizarán el día 30 de abril a las 18:00 y 20:30 horas. Los boletos ya están disponibles a través de la plataforma NewTicket en 275 pesos Zona General y 385 pesos Zona Diamante.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Conciertos
Música
Videojuegos

Localizaciones


Saltillo

Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

Selección de los editores
La cruzada trumpista

La cruzada trumpista
true

Aplaudo a León XIV: Enfrenta Papa al nefasto Trump
Estados Unidos sancionó a operadores y empresas ligadas al Cártel del Noreste por presunto lavado y tráfico en la frontera.

Estados Unidos sanciona a casinos y operadores mexicanos del CDN por lavado de dinero y tráfico en la frontera
“En México, el débil crecimiento económico en 2025 (...) la política monetaria restrictiva y los vientos en contra de las tensiones comerciales se espera que den lugar a una recuperación suave”, precisó el FMI.

FMI anticipa crecimiento del 1.6% de México en 2026 y alerta riesgos por T-MEC
Un nuevo frente frío ingresará sobre el noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Nuevo Frente Frío 44 azotará a México con heladas de -10 grados, lluvias y fuertes vientos a estos estados
El precio de la tortilla en México registrará un aumento de hasta 4 pesos por kilo durante abril, impulsado por el encarecimiento del maíz y los costos de producción. El alza impactará de forma desigual en todo el país.

¿Por qué subirá el precio de la Tortilla hasta 4 pesos más?... en qué estados será más cara
Frankie Muniz y el elenco de Malcolm el de en medio visitan Venga la Alegría en México y sorprenden con una entrevista bien recibida.

¿Cómo le fue a ‘Malcolm el de en Medio’ en ‘Venga la Alegría’?... Frankie Muniz, Christopher Masterson y Justin Berfield en México
Netflix gana terreno en el deporte al adquirir derechos de la Concacaf en México. A partir de 2027, transmitirá la Copa Oro y la Nations League.

Netflix le pega a Televisa... transmitirá la Copa Oro y Nations League a partir de 2027