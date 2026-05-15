“La Sombra de Leo” llegará a Saltillo con experiencia inmersiva de teatro de sombras

Saltillo recibirá una propuesta escénica poco convencional con la presentación de “La Sombra de Leo”, un espectáculo inmersivo que combina teatro, cine y expresión corporal para ofrecer lo que sus creadores describen como una “película viva”. La función se realizará el próximo sábado 16 de mayo a las 20:00 horas en el Casino de Saltillo, recinto que será transformado en una sala cinematográfica artesanal para albergar esta innovadora puesta en escena.

A diferencia del teatro de sombras tradicional basado en marionetas, “La Sombra de Leo” apuesta por una propuesta centrada en la expresión corporal total, donde el elenco humano se convierte en la principal herramienta para construir atmósferas y mundos fantásticos. El montaje utiliza una pantalla de teatro de sombras de 3x5 metros, considerada la más grande del norte de México, con una técnica de precisión visual inspirada en el lenguaje cinematográfico. Además del despliegue artístico y técnico, la obra forma parte del movimiento Pay It Forward, iniciativa que busca generar impacto positivo en la comunidad mediante acciones enfocadas en la conciencia social y la cadena de favores.

Con ello, el evento suma un componente cultural y social que busca conectar al público con una experiencia artística con propósito. EQUIPO CREATIVO DETRÁS DE ‘LA SOMBRA DE LEO’ La dirección general está a cargo del cineasta Chrystian Orta, quien busca fusionar el lenguaje visual del cine con la inmediatez del teatro. El equipo creativo también está conformado por: Guadalupe López, en diseño de producción; Claudia Solano, en guion de la obra; y Yuridia Orta, en dirección de elenco La presentación de “La Sombra de Leo” tendrá lugar en el Casino de Saltillo el sábado 16 de mayo a las 20:00 horas. El costo de entrada general es de 300 pesos y los boletos pueden adquirirse en taquillas del Casino de Saltillo o vía WhatsApp al 81 1066 7556.

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