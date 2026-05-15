“La Sombra de Leo” llegará a Saltillo con experiencia inmersiva de teatro de sombras

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    “La Sombra de Leo” llegará a Saltillo con experiencia inmersiva de teatro de sombras
    “La Sombra de Leo” llegará a Saltillo con una propuesta inmersiva que fusiona cine, teatro y expresión corporal en una experiencia única. CORTESÍA

El Teatro de Sombras de Saltillo estrena su temporada 2026 con “La Sombra de Leo”, una producción inmersiva de talla internacional que busca concientizar a la sociedad bajo el movimiento “Pay It Forward”

Saltillo recibirá una propuesta escénica poco convencional con la presentación de “La Sombra de Leo”, un espectáculo inmersivo que combina teatro, cine y expresión corporal para ofrecer lo que sus creadores describen como una “película viva”.

La función se realizará el próximo sábado 16 de mayo a las 20:00 horas en el Casino de Saltillo, recinto que será transformado en una sala cinematográfica artesanal para albergar esta innovadora puesta en escena.

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$!El Casino de Saltillo será sede de “La Sombra de Leo”, espectáculo de teatro de sombras que apuesta por una innovadora narrativa visual.
El Casino de Saltillo será sede de “La Sombra de Leo”, espectáculo de teatro de sombras que apuesta por una innovadora narrativa visual. CORTESÍA

A diferencia del teatro de sombras tradicional basado en marionetas, “La Sombra de Leo” apuesta por una propuesta centrada en la expresión corporal total, donde el elenco humano se convierte en la principal herramienta para construir atmósferas y mundos fantásticos.

El montaje utiliza una pantalla de teatro de sombras de 3x5 metros, considerada la más grande del norte de México, con una técnica de precisión visual inspirada en el lenguaje cinematográfico.

Además del despliegue artístico y técnico, la obra forma parte del movimiento Pay It Forward, iniciativa que busca generar impacto positivo en la comunidad mediante acciones enfocadas en la conciencia social y la cadena de favores.

$!Arte, movimiento y compromiso social convergen en “La Sombra de Leo”, montaje que forma parte de la iniciativa Pay It Forward en Saltillo.
Arte, movimiento y compromiso social convergen en “La Sombra de Leo”, montaje que forma parte de la iniciativa Pay It Forward en Saltillo. CORTESÍA

Con ello, el evento suma un componente cultural y social que busca conectar al público con una experiencia artística con propósito.

EQUIPO CREATIVO DETRÁS DE ‘LA SOMBRA DE LEO’

La dirección general está a cargo del cineasta Chrystian Orta, quien busca fusionar el lenguaje visual del cine con la inmediatez del teatro.

El equipo creativo también está conformado por: Guadalupe López, en diseño de producción; Claudia Solano, en guion de la obra; y Yuridia Orta, en dirección de elenco

La presentación de “La Sombra de Leo” tendrá lugar en el Casino de Saltillo el sábado 16 de mayo a las 20:00 horas. El costo de entrada general es de 300 pesos y los boletos pueden adquirirse en taquillas del Casino de Saltillo o vía WhatsApp al 81 1066 7556.

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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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