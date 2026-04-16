$!La vida y el color hechos arte: APLAVIC presenta su exposición de pintura ‘Floral’

La Asociación de la Plástica y Artes Visuales de Coahuila (APLAVIC) cumple este 2026 sus primeros 24 años de trayectoria, tiempo en el que se han consolidado como un colectivo de artistas cuya dedicación frente al caballete se ve reflejada en cada trazo. La exposición “Floral”, que se enmarca en este aniversario, se inauguró el pasado miércoles 15 de abril en el Centro Cultural Teatro García Carrillo en medio de un ambiente festivo, que reunió a sus integrantes, así como a familiares y amigos y a una invitada especial.

Cada pintura que integra esta muestra colectiva se creó en torno a la flor como motivo principal, pero de manera individual las piezas están marcadas con el estilo e inquietudes creativas de cada uno de sus creadores.

“Es una colección que hemos reunido de varios años, cuadros que hemos venido haciendo en común, con una temática, y tenemos el privilegio de poderlos reunir en este hermoso espacio”, dijo durante el evento inaugural el artista Luis Fernando López, presidente de APLAVIC.

En la galería se pueden apreciar pinturas que van desde representaciones figurativas de muy distintos tipos de flores, más cercanos al bodegón convencional, en las que destacan la maestría en la composición, el manejo del color, de la luz y, por supuesto, del dibujo. Pero también la diversidad se hace presente con obras donde la escena se enfoca en detalles particulares de los pétalos, en propuestas que rayan con la abstracción, así como algunas más que dejan libre la pincelada, juegan con la expresión, los elementos, los colores y sus significados.

“Floral” cuenta con el trabajo de los artistas David Adame, Fernando López, Florina Medina, Hermelinda Leza, Irma Alvarado, Liliana Sánchez, Lydia Rivera, Mayanin Ochoa, Ricardo Mata, Rosario Sánchez, Rosy Ayala y Verónica Maeda, con la participación invitada de Alejandra Padilla.

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