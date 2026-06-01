Lanzan la convocatoria para la Muestra Intergaláctica de Cine 2027

La edición número 13 de la Muestra Intergaláctica comienza a calentar motores con el lanzamiento de la convocatoria 2027, por medio de la cual cineastas de todo el mundo podrán inscribir sus cortometrajes y largometrajes. Del 1 de junio al 4 de octubre estará abierto el registro para cortometrajes de una duración máxima recomendada de 25 minutos, los cuales podrán competir por premios en las categorías de Mejor Corto Internacional, Mejor Corto Nacional y Young Alien, esta última recién instaurada para reconocer al talento estudiantil de México.

Asimismo, podrán inscribirse largometrajes cuya duración recomendada no supere los 120 minutos. En ambos casos se deberán registrar con una resolución mínima de 1080p y una sinopsis que no supere los 200 caracteres, así como una ficha técnica del filme. De igual manera deben ser producciones realizadas después de enero de 2023 y contar con subtítulos si su idioma no es el español. Los resultados de la selección —a cargo del Consejo Intergaláctico, organizador del festival— se darán a conocer en enero de 2027 y la proyección se llevará a cabo en el marco de la 13 Muestra Intergaláctica de Cine en marzo del mismo año.

El registro se deberá hacer por medio de las plataformas FilmFreeway o FestHome y en caso de tener dificultades o dudas en el proceso se pueden comunicar al correo contacto@muestraintergalactica.com. En la edición 2026 las producciones reconocidas con la estatuilla Alien fueron: “Baldur” de Jorge Alberto Rico (México) en Premio del Público; “Aquí Estado” de Jorge Felipe Matán (México) en Young Alien; “Paradigme de lucioles” de Jean-Pierre Olivares (Ecuador/Francia) como Mejor Cortometraje Internacional; “Alivios” de Juan Manuel González (México/Venezuela) como Mejor Cortometraje Nacional y “El Desaire” de Gabo Ramos (México) como Mejor Largometraje.

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