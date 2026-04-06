Lleva tu historia personal al teatro: Invitan a Laboratorio de Biodrama en La Besana de Saltillo

Lleva tu historia personal al teatro: Invitan a Laboratorio de Biodrama en La Besana de Saltillo

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Mauro Marines
por Mauro Marines

La Compañía Gorguz Teatro de Monterrey traerá este laboratorio impartido por la creadora Cassandra Colis que entregará herramientas para que los creadores puedan contar una historia real

Artes
/ 6 abril 2026
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El biodrama es un lenguaje creativo que le permitió a la artista escénica Cassandra Colis romper con las limitaciones, prejuicios y esquemas rígidos de la creación teatral. Gracias a este pudo crear su primer monólogo, uno que la ha llevado muy lejos, y ahora busca compartir esta experiencia y conocimientos con más artistas.

Esta semana, como parte del Residencia Aridoestética que trae la Compañía Gorguz Teatro desde Monterrey al Centro Cultural La Besana, Colis impartirá el Laboratorio Biodramático, del 9 al 12 de abril.

“Es para artistas de muy distintas disciplinas, no solo escénicas, que quieran contar una historia personal a través del teatro, la danza, la literatura o lo que fuese. La propuesta es partir del biodrama, una herramienta creada por Vivi Tellas, dramaturga argentina, que va planteando herramientas que nos sirven para bajar historias personales de una manera teatral. No necesariamente son autorreferenciales, pueden ser historias de otras personas que nos llama la atención contar y está muy vinculada con el teatro documental. Entonces, mientras sean historias reales, propias o de alguien más, pueden ser contadas de esta manera”, explicó Colis para VANGUARDIA.

“Yo escribí y dirigí mi primera obra de teatro con el temor de no creerme dramaturga. Como nunca en mi vida había escrito una obra ni dirigido, al final soy egresada de una facultad de artes escénicas, y como las enseñanzas de la escolarización de las artes a veces son tan rígidas que uno cree que solo existe una única manera correcta de generar una dramaturgia o una dirección”, aseguró.

Con esto en mente, las herramientas del biodrama le permitieron no solo darle forma a lo que sería “404 not found”, unipersonal que parte de una historia muy fuerte y personal —el feminicidio de su madre el día de su cumpleaños número 11—, sino también encontrar un lenguaje de colaboración con su equipo y la compañía.

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“Un poco el biodrama lo que plantea es cómo volver el proceso la parte más interesante y no tanto el resultado. Por eso planteo la palabra de laboratorio, lo importante aquí es prueba y error, me atrevo a probar cosas, porque hasta entonces sabré si funcionan o no, con el atrevimiento de romper las reglas y que a lo mejor estamos en una donde podemos empezar a cuestionarnos si existen formas distintas de crear”, compartió.

“La idea es que se vayan con un germen de algo que pueda generarse como un proyecto. Yo trato de que durante las cuatro sesiones tengan: un acercamiento y un inicio de un texto, un acercamiento y un inicio de una escena y un acercamiento y un inicio de la justificación de un proyecto”, agregó.

https://vanguardia.com.mx/show/artes/invitan-al-tercer-festival-del-patrimonio-cultural-en-saltillo-GB19816819

El laboratorio permitirá explorar ideas e irlas ordenando tanto en la página en blanco como en el espacio vacío para que los creadores y creadoras que participen puedan darle forma a un proyecto más concreto.

Las sesiones son gratuitas, gracias al apoyo que recibe la residencia de parte del programa México en Escena de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, y se llevarán a cabo jueves y viernes de 19:00 a 21:00 horas y sábado y domingo de 10:00 a 12:00 horas.

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Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

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