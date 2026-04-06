Invitan al Tercer Festival del Patrimonio Cultural en Saltillo

Teniendo como eje temática el patrimonio cultural universitario, la Universidad Autónoma de Coahuila invita al público general a disfrutar de la tercera edición del Festival del Patrimonio Cultural, el cual se llevará a cabo el próximo 16 de abril en el Recinto del Patrimonio Cultural Universitario, sobre la calle de Hidalgo en el Centro Histórico de Saltillo.

El evento se realiza en el marco de las conmemoraciones del Día Internacional de los Monumentos y Sitios el 18 de abril —establecido por ICOMOS y reconocido por la UNESCO— y del Día del Patrimonio Cultural en Coahuila.