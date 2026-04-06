Invitan al Tercer Festival del Patrimonio Cultural en Saltillo

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Artes
/ 6 abril 2026
    Invitan al Tercer Festival del Patrimonio Cultural en Saltillo

El próximo 16 de abril se llevará a cabo este encuentro con distintas actividades de difusión del patrimonio local y las expresiones artísticas que hay en la UAdeC

Teniendo como eje temática el patrimonio cultural universitario, la Universidad Autónoma de Coahuila invita al público general a disfrutar de la tercera edición del Festival del Patrimonio Cultural, el cual se llevará a cabo el próximo 16 de abril en el Recinto del Patrimonio Cultural Universitario, sobre la calle de Hidalgo en el Centro Histórico de Saltillo.

El evento se realiza en el marco de las conmemoraciones del Día Internacional de los Monumentos y Sitios el 18 de abril —establecido por ICOMOS y reconocido por la UNESCO— y del Día del Patrimonio Cultural en Coahuila.

“Este festival se consolida como un espacio institucional de reflexión, divulgación y encuentro en torno al patrimonio cultural, entendido no solo como el conjunto de bienes materiales e inmateriales heredados del pasado, sino como una construcción social viva, en constante resignificación, que articula memoria, identidad y prácticas culturales en el presente”, explicó la universidad a través de un comunicado de prensa.

Esta edición busca reconocer a la UAdeC como un espacio “generador de cultura, donde convergen saberes, expresiones artísticas, tradiciones académicas y bienes patrimoniales que forman parte fundamental de la identidad colectiva”.

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La jornada incluirá distintas actividades culturales, académicas y de divulgación que atenderán tres dimensiones “clave para la comprensión del patrimonio”: la memoria, como vínculo con el pasado y fundamento de la identidad; la creación, como expresión contemporánea que resignifica el patrimonio; y la identidad, como resultado de los procesos sociales que dan sentido de pertenencia a la comunidad.

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Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

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