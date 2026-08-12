Llevarán el arte hecho con dinero al Museo del Desierto en la Primera Convención Numismática

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    Llevarán el arte hecho con dinero al Museo del Desierto en la Primera Convención Numismática

La muestra curada por Homero Rodríguez y Rafael Blando estará en exhibición este fin de semana en el lobby del museo como parte de la primera Convención Numismática

La relación del arte con el dinero es complicada, pero eso no evita que haya creadores que decidan hacer arte del dinero. Monedas, billetes, símbolos cargados de muchos significados que son la materia prima ideal para generar reflexiones desde la galería y que esta semana se reúnen en un espacio especial.

La exposición “Numisarte. Cartografías del signo” es una propuesta curatorial que se suma a la primera Convención Numismática en Saltillo, la cual se llevará a cabo los días 15 y 16 de agosto en el lobby del Museo del Desierto.

La propuesta curatorial de Homero Rodríguez, quien contó con el apoyo de Rafael Blando, reúne la obra de once artistas por medio del grupo PeCA (Personas Coleccionando Arte), organizado con apoyo de la crítica de arte, curadora y divulgadora Baby Solís, creadora de la pagina Obras de Arte Comentadas.

“El presidente de la Asociación Numismática, Felipe Garcia, y un grupo de personas interesadas en el arte y traemos la intención de mover el ecosistema y me propuso aventarme una exposición de arte en esta convención [...] Recurrí al grupo de coleccionistas de Baby Solís y me facilitaron obras de artistas que trabajan la moneda y el billete como su forma para crear, y me prestaron algunas piezas, entres esas algunos videos, monedas, billetes intervenidos”, compartió Rodriguez para VANGUARDIA.

La muestra reúne el trabajo de José Vera Matos, Christian Becerra, Gabriela González Leal, Fernando Sepúlveda, Marek Wolfryd, Rafael Blando, Omar Árcega, Daniel Ruanova, Alexis Mata, Cecilia Barreto y Francesco Bartolozzi. Además, cuenta con la colaboración de los coleccionistas Virgilio Barros, Jorge Sánchez Santa Ana, Luis Eduardo Flores Rodriguez y el propio Homero.

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“Algunos han expuesto en Jumex, hay artistas que están en galerías como Arroniz”, mencionó, “nos gustaría llevarla a Torreón y a ver si alguien más la quiere exponer aquí. En esta ocasión nos apoyó la Universidad Carolina”.

Entre las piezas destaca “Un amuleto para la suerte” de Marek Wolfryd, parte de una serie que estudia “las discrepancias entre formas y modelos de la percepción de autoría artística entre el Lejano Oriente (sobre todo en la República Popular China) y Occidente”.

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“Esta moneda fabricada originalmente de plata con valor de ocho reales fue impuesta por la monarquía católica después de la reforma monetaria de 1497. Gracias al amplio uso que tuvo a finales del siglo XVIII en Europa, toda América y el extremo Oriente, se convirtió en la primera divisa de uso mundial. Muchas monedas actuales tomaron sus respectivas denominaciones del real de a 8, tales como el dólar, el yuan o el peso”, explicó el artista en su momento sobre la obra.

“Las monedas en circulación en Asia contaban con resellos (principalmente chinos) que las identificaban con un registro de movimiento comercial y autenticación de la validez de la plata. El proceso, básicamente, era el siguiente: el primer banquero o comerciante que utilizaba la moneda la resellaba con punzón con un pequeño carácter que servía de garantía de valor al banquero o comerciante al que la entregaba. Esta operación se podía repetir en cada intercambio, de tal forma que en muchos casos las monedas eran tan contramarcadas que quedaban irreconocibles o incluso rotas, pero podían seguir circulando al peso”, agregó.

Rodríguez consideró tanto la muestra como la convención pueden llegar a ser un buen paso para el intercambio y estimular el mercado del arte en Saltillo.

La exposición estará abierta los días 15 y 16 de agosto de 10:00 a 18:00 horas en el lobby del Museo del Desierto.

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Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

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