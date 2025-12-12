Los 10 mejores libros del 2025 para regalar esta Navidad

Premiados, recomendados o con muy buena opinión de la crítica, estos libros o sus autores han destacado a lo largo de los últimos meses, lo que los vuelve una opción infalible para leer este fin de año

12 diciembre 2025
A solo unos días de que termine el 2025 en VANGUARDIA queremos recordar algunos de los libros más destacados que nos acompañaron este año, ya sea porque salieron durante estos últimos meses o porque sus autores —mexicanos o extranjeros— destacaron de alguna manera este tiempo.

Perras de Reserva, de Dahlia de la Cerda

Poco tenía de haber iniciado el 2025 cuando la mexicana Dahlia de la Cerda fue seleccionada para competir por el Premio Booker Internacional con la versión en inglés de “Perras de reserva”, y aunque no ganó sí volvió a colocar en nuestro radar esta novela cuyas protagonistas son un reflejo de la realidad difícil y violenta de ser mujer.

Escenas de una infancia, de Jon Fosse

También a inicios de año llegó esta traducción al español del ganador del Nobel de Literatura 2024 Jon Fosse, un libro de cuentos y relatos breves, que van de la ficción a lo autobiográfico y donde la pluma del autor destaca de manera potente, refrendando su galardón.

Terrestre, de Cristina Rivera Garza

La ganadora del Premio Pulitzer 2024 por su destacada obra “El invencible Verano de Liliana” volvió este año con un libro de “crónicas especulativas”, que invitan a viajar entre territorios y situaciones imaginadas de la mano de un grupo de jóvenes, de su amistad y su vitalidad.

El buen mal, de Samantha Schweblin

Otra recomendación de relatos, ahora de la pluma de una latinoamericana, considerada una de las mejores autoras de habla hispana. En estos cuentos la argentina engancha al espectador junto a sus protagonistas en tramas que apuntan hacia la tragedia, entre horrores y deseos muy humanos.

Noche negra, de Pilar Quintana

La escritora colombiana regresó a las librerías bien recibida por la crítica con esta novela en la que la incertidumbre permea cada capítulo. Luego de que una mujer se queda sola en una casa a medio construir en una isla poco poblada, y con vecinos cada vez más hostiles, la selva y la humanidad se mostrarán cada vez más amenazantes a su alrededor.

Cometierra, de Dolores Reyes

Con una adaptación en formato de serie para Amazon Prime, esta novela de la escritora argentina, publicada originalmente en 2019 y que provocó un escándalo cuando salió, permaneciendo igual de vigente con su historia sobre una joven que puede comunicarse con los muertos y las injusticias que descubre al hacerlo.

Unos cuantos sueños, de Chimamanda Ngozi Adichie

Una de las más destacadas invitadas de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara publicó en 2025 esta novela con la que volvió a las librerías tras 12 años desde su último libro. Aquí la escritora muestra las historias de cuatro mujeres en medio de conflictos que lanzan preguntas sobre el amor, la identidad y el género.

La vegetariana, de Han Kang

Aunque ganó el Premio Nobel de Literatura en 2024 su victoria aún se reciente en las librerías, sobre todo por la fuerza de esta novela que sigue conmoviendo a nuevos lectores. Una premisa sencilla, pero con repercusiones complejas, sobre un ama de casa que tras un inquieto sueño decide hacerse vegetariana y cambiar la dieta de toda su familia.

Todos los fines del mundo, de Andrea Chapela

La ciencia ficción no solo es territorio para las grandes aventuras, sino también para historias íntimas pero igual de significativas. Esto es lo que plantea la mexicana Andrea Chapela en una novela sobre la amistad, el amor y lo que ocurre cuando el confinamiento nos hace reconocer otras partes de nosotros mismos.

Frankenstein o el moderno Prometeo, de Mary Shelley

A más de dos siglos de su publicación muchas personas todavía no saben bien de qué trata realmente esta novela, pero a pesar de que llegó con detalles y libertades creativas, la versión cinematográfica que estrenó Guillermo del Toro este año acercó al público a un monstruo no tan monstruoso y la profundidad detrás del libro de la joven Shelley que se mantiene tan vigente y poderoso como siempre.

