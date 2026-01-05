Lady Gaga y The Weeknd harían colaboración histórica para la canción del Mundial 2026

Los preparativos rumbo a la Copa del Mundo 2026 no solo se viven en lo deportivo, sino también en el terreno del espectáculo.

En las últimas horas, ha tomado fuerza un rumor que apunta a una colaboración histórica entre Lady Gaga y The Weeknd para interpretar la canción oficial del torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

De acuerdo con versiones que circulan en medios internacionales y redes sociales, ambos artistas estarían siendo considerados para unir fuerzas en el tema principal del Mundial 2026, lo que marcaría un hecho inédito por el impacto global de ambos intérpretes.

Aunque no existe confirmación oficial por parte de la FIFA ni de los equipos de representación de los cantantes, la especulación ha crecido ante la ausencia de un himno vocal anunciado formalmente por el organismo rector del futbol.

La posible unión de Lady Gaga y The Weeknd ha generado gran expectativa entre aficionados al futbol y a la música, ya que se trataría de una producción pensada para acompañar al torneo más grande en la historia de los Mundiales, tanto por número de selecciones como por alcance mediático.