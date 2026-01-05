Lady Gaga y The Weeknd harían colaboración histórica para la canción del Mundial 2026

/ 5 enero 2026
    Lady Gaga y The Weeknd harían colaboración histórica para la canción del Mundial 2026
    Lady Gaga y The Weeknd podrían protagonizar una colaboración histórica como intérpretes de la canción oficial de la Copa del Mundo 2026.
Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

Rumores apuntan a que ambos colosos de la música unirían fuerzas para interpretar el tema oficial de la Copa del Mundo, a la espera de confirmación por parte de la FIFA

Los preparativos rumbo a la Copa del Mundo 2026 no solo se viven en lo deportivo, sino también en el terreno del espectáculo.

En las últimas horas, ha tomado fuerza un rumor que apunta a una colaboración histórica entre Lady Gaga y The Weeknd para interpretar la canción oficial del torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

De acuerdo con versiones que circulan en medios internacionales y redes sociales, ambos artistas estarían siendo considerados para unir fuerzas en el tema principal del Mundial 2026, lo que marcaría un hecho inédito por el impacto global de ambos intérpretes.

TE PUEDE INTERESAR: Inicia el Clausura 2026: fechas, horarios y dónde ver los juegos de la Jornada 1

Aunque no existe confirmación oficial por parte de la FIFA ni de los equipos de representación de los cantantes, la especulación ha crecido ante la ausencia de un himno vocal anunciado formalmente por el organismo rector del futbol.

La posible unión de Lady Gaga y The Weeknd ha generado gran expectativa entre aficionados al futbol y a la música, ya que se trataría de una producción pensada para acompañar al torneo más grande en la historia de los Mundiales, tanto por número de selecciones como por alcance mediático.

En ediciones anteriores, la canción oficial ha sido una pieza clave en la identidad del certamen, por lo que un proyecto de esta magnitud elevaría aún más el impacto cultural del evento.

Mientras se acerca el inicio de la Copa del Mundo 2026, el rumor se mantiene como uno de los temas más comentados fuera de la cancha, a la espera de que la FIFA confirme o descarte quiénes serán los responsables de ponerle música al torneo.

Asimismo, se ha mencionado que la intérprete de “Abracadabra”, podría estar la inauguración de esta justa internacional, misma que se llevará a cabo el próximo 11 de junio desde el Estadio Banorte, el cual se llamará Estadio Ciudad de México.

Previamente, el cantante inglés, Robbie Williams, participó en el Sorteo del Mundial 2026 donde interpretó el himno “Desire” junto a Nicole Scherzinger, canción que creó junto a la italiana, Laura Pausini.

