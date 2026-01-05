La amenaza a México

La presidenta de México reiteró su posicionamiento sobre el ataque de Estado Unidos contra Venezuela. Claudia Sheinbaum refrendó que México rechaza cualquier tipo de intervención porque nunca ha traído democracia.

Además, volvió a insistir en que su gobierno está abierto a la cooperación en el combate del narcotráfico.

“Es necesario reafirmar que en México manda el pueblo y que somos un país libre independiente y soberano. Cooperación, sí; subordinación e intervención, no”, expuso en su conferencia de este lunes.

