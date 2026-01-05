Luto en la comedia: muere Jayne Trcka, actriz de ‘Scary Movie’

/ 5 enero 2026
    Luto en la comedia: muere Jayne Trcka, actriz de ‘Scary Movie’
    Legado. Antes de su paso por el cine, Trcka destacó como fisicoculturista y entrenadora personal durante varias décadas. FOTO: INTERNET

No se han esclarecido las causas de su muerte y la policía mantiene abierta la investigación sobre el fallecimiento de la fisicoculturista y actriz

Aunque no desarrolló una extensa carrera actoral, Jayne Trcka logró permanecer en la memoria de varias generaciones al formar parte de la película Scary Movie. Por ello, fanáticos del cine de comedia lamentaron su fallecimiento, el cual fue confirmado semanas después de que ocurriera.

Jayne fue especialmente recordada por interpretar a “Miss Mann”, personaje que dio vida en el año 2000 en la cinta Scary Movie.

De acuerdo con información oficial, la actriz falleció hace algunas semanas a los 62 años, hecho que fue confirmado por su hijo. El medio TMZ dio a conocer la noticia, a pesar de que su muerte ocurrió el pasado 12 de diciembre en San Diego, California. Las causas del fallecimiento continúan sin esclarecerse, ya que la investigación sigue en curso, según informó el médico forense del estado.

UNA CARRERA PARA RECORDAR

Si bien su rostro es ampliamente reconocido por su aparición en la popular película de comedia, lo cierto es que antes de incursionar en el cine, Trcka dedicó gran parte de su vida al fisicoculturismo y al modelaje fitness. Durante su juventud estudió gimnasia, disciplina que marcó su desarrollo profesional.

En la década de los años 80 participó en diversas competencias de alto rendimiento físico y, gracias a su destacado desempeño, decidió dejar su empleo en una agencia de correo postal para enfocarse por completo en su carrera como culturista.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Tras 15 años! Patricio Borghetti y Odalys Ramírez se casan en una íntima ceremonia

Con el paso de los años, también se desempeñó como entrenadora personal certificada, una profesión muy similar a la que ejercía su personaje de Miss Mann en Scary Movie, donde interpretó a la profesora de gimnasia de la secundaria Corpse, escenario de varios acontecimientos clave de la película. (Con información de El Universal)

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

