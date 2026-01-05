Luto en la comedia: muere Jayne Trcka, actriz de ‘Scary Movie’

Aunque no desarrolló una extensa carrera actoral, Jayne Trcka logró permanecer en la memoria de varias generaciones al formar parte de la película Scary Movie. Por ello, fanáticos del cine de comedia lamentaron su fallecimiento, el cual fue confirmado semanas después de que ocurriera.

Jayne fue especialmente recordada por interpretar a “Miss Mann”, personaje que dio vida en el año 2000 en la cinta Scary Movie.

De acuerdo con información oficial, la actriz falleció hace algunas semanas a los 62 años, hecho que fue confirmado por su hijo. El medio TMZ dio a conocer la noticia, a pesar de que su muerte ocurrió el pasado 12 de diciembre en San Diego, California. Las causas del fallecimiento continúan sin esclarecerse, ya que la investigación sigue en curso, según informó el médico forense del estado.