Los cantos ancestrales de Rossy Garza llegan al Festival Internacional de las Artes Saltillo

Se acerca el Festival Internacional de las Artes Saltillo (FINA), conocido por ser un evento cultural y artístico organizado por el Gobierno Municipal de Saltillo para conmemorar el aniversario de la ciudad, celebrado durante los meses de junio y julio.

Este 16 de junio en Plaza de Armas a las 21:00 horas, tendremos la oportunidad de ver el trabajo artístico de Rosy Garza quien es una cantante y documentalista originaria de la capital coahuilense.

Su propuesta musical se especializa en world music y el jazz fusión, mezclando géneros con ritmos folclóricos, rock, pop y balada. Los cantos y la música que interpreta son en lenguas indígenas y originarias como el náhuatl, zapoteco, wixarika/huichol entre otros.