$!‘Los hombres lobo viven en mi clóset’: una obra para aprender a amar las diferencias

Salir del clóset es un acto de valentía, pero también lo es acompañar a quien se muestra sin prejuicios ante el mundo. Para Farid esto es algo que apenas está por descubrir, gracias a un viaje divertido y mágico, en la obra “Los hombres lobo viven en mi closet” de Oz Jiménez. Este montaje del grupo Matraca Teatro llega con tres funciones únicas al Teatro Garnica, buscando poner sobre el escenario una historia que habla de ser único y de cómo ser diferente no es malo, así como la belleza que existe en todo tipo de diversidad.

“Trata temas sobre las diferencias de todo tipo, como la diversidad sexual, de expresión de género, la diversidad en cuestión de corporalidad, de gustos, y nos identificamos”, compartió la directora de la obra Chicha de la Peña a VANGUARDIA. Este un texto que la agrupación ya había montado y presentó en el mismo espacio hace unos años, pero hoy vuelve con la intención de ir más allá de esta breve temporada y tocar los corazones de muchas familias.

“Queremos volver a abordar el texto desde otra perspectiva e investigar también desde la salida del clóset, no sol las diferencias, qué le pasa a los familiares que viven cuando alguien de su hogar lo sacan de su hogar o lo obligan a salir o solito decide salir”, mencionó. El elenco está integrado por Santy Fuentes, Fer Reyes, Pita Romo y Fortino Hurtado, quienes interpretan a una familia que está aprendiendo a convivir con cambios. Santy es Farid, un niño que está buscando respuestas en un mundo donde los adultos no le dicen nada.

“A mí me gusta mucho el activismo por los derechos LGBT+, entonces me gusta hablar de este tema desde un punto de vista que creo que casi no se trata, cómo es para los niños la salida del clóset de un familiar. Farid se pregunta qué pasó con mi hermano, por qué no viene, por qué mi mamá está enojada, por qué todo mundo me dice que es diferente, pero nadie me explica qué es lo que realmente pasó”, dijo. “Es un niño tierno, está muy lleno de amor por su mamá y su hermano mayor, siento que todo el tiempo durante la obra nos recalca que lo que lo mueve es el amor que tiene por su hermano y de que sea tan valiente para ahcer las cosas, él quiere ser tan valiente como él. Una frase que dice mucho es ‘mi hermano siempre dice que uno se tiene que volver valiente por los que ama’”, agregó.

Fer, por su parte, encarna al hermano mayor, pero también a una serie de monstruos que Farid encontrará en el armario y que le ayudarán a entender el valor de la diferencia. “Mi familia siempre me ha apoyado en todo lo que he hecho, pero conozco muchos amigos que pasan por cosas muy fuertes, que no los aceptan. Creo que es muy importante tocar esos temas de que todos somos únicos, todos somos diferentes”, agregó.

Hurtado encarna al padre, así como a otros personajes mágicos que también revelan los prejuicios de debilidad, hostigamiento y acoso que pueden afectar a las personas que no encajan. Y en este sentido Pita descubrió, interpretando a la mamá, cómo es estar en esa posición. “[Desde la heterosexualidad] sí me dio miedo [interpretar al personaje] porque a veces es como entrar a un entorno que no conoces, cuando ellos ya conocen cierto tema tú eres el que no encaja. Y eso fue lo que a mí me gustó que me di cuenta cómo es sentirse así”, señaló.

El mensaje de la obra sale de escena desde el momento en que empezó el montaje, pues abiertamente han mencionado los temas que trata, invitando a la gente a sumarse a esta conversación, sin reparar en el miedo que pueda generar la reacción de la intolerancia. “Siento que ya no cuido tanto esas cosas, ya pasé ese miedo, de cuidar que no se sepa que va a tratar de esto desde antes, incluso hasta para pedir el espacio, y ahora es como de ¿y qué tiene?”, concluyó la directora. “Los hombres lobo viven en mi clóset” se presentará los días 9, 10 y 11 de octubre en Teatro Garnica, con funciones sábado y domingo a las 20:00 horas y el domingo a las 18:00 horas. La entrada tiene un costo general de 150 pesos, con reservaciones en 100 pesos al 844 655 3823.

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