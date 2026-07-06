$!Luis Chacón de la Torre entreteje la historia y el misterio de una orden medieval en su nueva novela

La novela histórica “Bajo el campo de los mártires” del escritor español Luis Chacón de la Torre no se queda solo en el pasado. De hecho inicia en el presente, desde el punto de vista de una forense que incrédula ante la posibilidad de que un cuerpo recién asesinado haya sido un descubrimiento arqueológico. Pero la historia de la Orden de Calatrava, siglos atrás, le permitirá entender la realidad de este misterio cuyas repercusiones van mucho más allá de lo que cree. La exitosa novela de Chacón, que alcanzado las listas de los más vendidos en Amazon, continúa dando de qué hablar, sobre todo ahora que tras la insistencia de sus lectores, el autor ya está preparando una secuela. “Mi primer paso, mi inspiración, se dio precisamente en el castillo que da lugar a la novela. Calatrava la Nueva es un bastión que existe en España y fue de la Orden de los Calatravos, la primera orden de caballería hispana. Ahí me vino una idea, hice mis anotaciones, inicié una trama y lo dejé en suspenso”, compartió en entrevista con VANGUARDIA.

El escritor mencionó que una de sus principales preocupaciones fue la precisión histórica. Su investigación sobre esas últimas décadas del siglo 12 e inicios del 13 inició tan pronto tuvo la idea del libro, pero no fue sino hasta 2020 que trasladó sus descubrimientos al papel, en un proceso aún más estricto para la continuación. “Me centro en estos 20 años porque son muy dinámicos, sobre todo en la península, porque se está fraguando una batalla contra el imperio musulmán, contra el Islam. En este momento la península se encuentra dividida y este momento histórico es muy importante porque la orden juega un papel determinante en la reconquista de los Cristianos a los Soldados de la Media Luna. Por otro parte en Tierra Santa se está librando otra batalla, por defender Jerusalén y los lugares santos. Me centré ahí porque me dan mucho juego, para quienes nos gusta la historia son crudos peo con mucho potencial”, mencionó. “Todos tenemos un conocimiento vago de la historia pero nunca profundizamos. Y es cierto que he descubierto detalles, sobre todo de las órdenes de caballería, que me han llamado muchísimo la atención, el modus vivendi de estos monjes-soldados. También la forma de vida en la Baja Edad Media, que es donde centro yo el periodo histórico, era gente muy crédula, no tenían educación, que estaba relegada al clero y la nobleza, entonces el pueblo llano se creía lo que les contaban. Todo esto me generó un caldo de cultivo muy rico para explotarlo en el libro”, agregó.

El autor compartió que uno de los hallazgos que más disfrutó fue el código de honor de los caballeros medievales, y los votos de obediencia, pobreza y castidad que, de acuerdo con sus lecturas, “cumplían por lo general”. Mientras tanto, la idea de situarlo en el presente es crucial para darle un ritmo particular a su historia y plantar la semillas de un misterio más grande que el pasado mismo. “Este viaje entre el periodo actual y el de hace 800 años lo vi interesante porque no es una novela tan lineal, que pueda ser densa o aburrida, sino que lo voy moviendo de un periodo a otro y esto lo hace dinámico”, mencionó. “Bajo el campo de los mártires” se encuentra disponible en Amazon en formato físico, pero también su versión digital está disponible de manera gratuita para quienes cuentan con la membresía de Kindle Unlimited.

Publicidad

Temas

Historia libros

