Maki Barsaly presenta ‘Tiger Cocktail’, su nueva exposición, en Anarchy Studio

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    Maki Barsaly presenta ‘Tiger Cocktail’, su nueva exposición, en Anarchy Studio

‘Tiger Cocktail’ es la tercera exposición individual del artista plástico Maki Barsaly en donde explora temas personales de una manera colorida y relajada

El artista plástico saltillense Juan Muñoz Martínez, mejor conocido como Maki Barsaly, presenta después de dos años su tercera exposición individual, actualmente en exhibición en “Anarchy Studio”.

El también ilustrador egresado de la Facultad de Artes Plásticas “Rubén Herrera” de la UAdeC, comenta para VANGUARDIA que esta es una muestra aborda temas muy personales, pero no busca que con ello se vuelva una experiencia “pesada o profunda” de percibir, al contrario, una vez más plasma su manera de crear arte de forma colorida y relajada.

“Tiger Cocktail” es el nombre de este nuevo proyecto y su título está relacionado con el elemento principal, este animal salvaje que protagoniza cada una de las obras, en conjunto de la palabra “Cocktail” que alude a una “reunión relajada”.

Conformada por 18 piezas, entre ellas 16 obras ilustraciones impresas y 2 obras en acrílico sobre papel, en donde la temática fusiona conceptos como la percepción y la voluntad, partiendo de las experiencias del autor y filtradas a través de su estilo.

$!Maki Barsaly presenta ‘Tiger Cocktail’, su nueva exposición, en Anarchy Studio

En las distintas obras se pueden ver varias facetas del tigre en sí, desde la mirada apacible que da firmeza hasta la incendiaria que lastima. Estas piezas fueron creadas entre el año 2025 y a principios del 2026.

Yo diría que es la primera vez que lidio de manera más controlada con las responsabilidades de un proyecto y quedé muy satisfecho con todo”, comentó Maki.

Esta exposición puede visitarse en “Anarchy Studio” ubicado en Avenida de los Ciprés número 135, cerca del Blvd. Eulalio Gutiérrez.

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Jessica Villarreal

Jessica Villarreal

Egresada de la Licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México (UVM) Campus Saltillo, y egresada de la Licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Fundadora y creadora de contenido del proyecto Yosoyarte dirigido a la difusión cultural y consumo local. Con dicho proyecto, en 2019, gana la beca nacional de movilidad ECOES llevada a cabo en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ganadora de la Presea Lobo 2021 en Liderazgo.

Actualmente y desde hace 5 años, cuenta con distintos talleres de lectura donde desarrolla y realiza conversatorios semanalmente.

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