$!Maki Barsaly presenta ‘Tiger Cocktail’, su nueva exposición, en Anarchy Studio

El artista plástico saltillense Juan Muñoz Martínez, mejor conocido como Maki Barsaly, presenta después de dos años su tercera exposición individual, actualmente en exhibición en “Anarchy Studio”. El también ilustrador egresado de la Facultad de Artes Plásticas “Rubén Herrera” de la UAdeC, comenta para VANGUARDIA que esta es una muestra aborda temas muy personales, pero no busca que con ello se vuelva una experiencia “pesada o profunda” de percibir, al contrario, una vez más plasma su manera de crear arte de forma colorida y relajada.

“Tiger Cocktail” es el nombre de este nuevo proyecto y su título está relacionado con el elemento principal, este animal salvaje que protagoniza cada una de las obras, en conjunto de la palabra “Cocktail” que alude a una “reunión relajada”. Conformada por 18 piezas, entre ellas 16 obras ilustraciones impresas y 2 obras en acrílico sobre papel, en donde la temática fusiona conceptos como la percepción y la voluntad, partiendo de las experiencias del autor y filtradas a través de su estilo.

En las distintas obras se pueden ver varias facetas del tigre en sí, desde la mirada apacible que da firmeza hasta la incendiaria que lastima. Estas piezas fueron creadas entre el año 2025 y a principios del 2026. “Yo diría que es la primera vez que lidio de manera más controlada con las responsabilidades de un proyecto y quedé muy satisfecho con todo”, comentó Maki. Esta exposición puede visitarse en “Anarchy Studio” ubicado en Avenida de los Ciprés número 135, cerca del Blvd. Eulalio Gutiérrez.

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