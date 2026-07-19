México, Cuba y Brasil danzan para la FINA 2026

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    México, Cuba y Brasil danzan para la FINA 2026

Derrochan talento los bailarines invitados a la Gala Internacional de Ballet en el Teatro Fernando Soler, este viernes 17 de junio por las actividades de la FINA 2026

“Cuando el telón se abre y los cuerpos danzan, el arte no necesita traducción”. Este viernes 17 de junio a las 19:00 horas. México, Cuba y Brasil se unieron en la Gala Internacional de Ballet en el Teatro Fernando Soler, por motivo del 449 aniversario de nuestra ciudad, en el Festival Internacional de Artes Saltillo.

Se brindó la bienvenida a los presentes y a las autoridades culturales entre ellos, Leticia Rodarte Rangel directora del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo.

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Para iniciar el programa se realizó un desfile de bailarines de distintos países, como el Curso de Verano de Ballet 2026 de Hong Kong, Austin, Texas, Matamoros, Tamaulipas, además se contó con la presencia de bailarines de Monterrey Nuevo León y distintos municipios del estado de Coahuila como Nueva Rosita, Piedras Negras y Saltillo, juntos interpretaron una coreografía a cargo de Rodolfo Moreno al ritmo de la música de Antonio Vivaldi.

Para seguir se realizó la pieza de ballet clásico “Majísimo” creada por el coreógrafo cubano Jorge García en 1965 e con música del compositor francés Jules Massenet, conformada por 4 parejas que entre pasos dinámicos pero elegantes cautivaron a los presentes con grandes saltos.

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Durante la tarde también se realizaron propuestas más conceptuales titulados “Rehab” y “Niebla” que exploraron una combinación entre lo clásico y lo abstracto.

Después del breve intermedio se realizaron danzas al estilo español “Suite del Ballet Don Quixote” en donde la bailarina principal sorprendió al público quedándose en la posición de “Odette” por más de 30 segundos, pose considerada de gran dificultad ya que el peso del cuerpo se mantiene en la punta de un solo pie.

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Antes de finalizar la tarde se realizaron solos de distintos bailarines con varias coreografías y vestuarios entre ellos tutus y corsets.

El público despidió a los bailarines con una evasión de aplausos agradecido por la presentación de la tarde.

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Jessica Villarreal

Jessica Villarreal

Egresada de la Licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México (UVM) Campus Saltillo, y egresada de la Licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Fundadora y creadora de contenido del proyecto Yosoyarte dirigido a la difusión cultural y consumo local. Con dicho proyecto, en 2019, gana la beca nacional de movilidad ECOES llevada a cabo en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ganadora de la Presea Lobo 2021 en Liderazgo.

Actualmente y desde hace 5 años, cuenta con distintos talleres de lectura donde desarrolla y realiza conversatorios semanalmente.

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