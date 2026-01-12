México obtiene Récord Guinness a la exposición textil más grande del mundo

México obtuvo oficialmente el Récord Guinness por la Exposición de Bordados y Tejidos Más Grande del Mundo, tras recibir la certificación internacional que acredita la hazaña cultural y artesanal sin precedentes, así lo anunció esta semana la Secretaría de Turismo, por medio de su titular, Josefina Rodríguez Zamora.

“Esta exposición de bordados y tejidos más grande del mundo no es sólo un reconocimiento en un papel, es el reconocimiento a un país entero. Hoy lo lograron 32 estados, 32 secretarias y secretarios de Turismo y de Cultura que comparten un tapiz: el mosaico de México”, subrayó la titular de Sectur.

En esta exposición participaron artesanas y artesanos provenientes de los 32 estados del país, sumando más de 200 creadoras y creadores que aportaron un total de 3 mil 809 piezas exhibidas, todas ellas elaboradas conforme a los criterios establecidos por Guinness World Records. No obstante, para efectos del conteo oficial y al momento de la verificación, se contabilizaron 3 mil 106 piezas, cifra con la cual se alcanzó y certificó el Récord Guinness. Todas las piezas fueron elaboradas sobre lienzos de 15 centímetros por 15 centímetros, utilizando hilos de más de cuatro colores y técnicas ancestrales como el pepenado, el telar de pedal, el punto atrás, el cruzado con petatillo, la cadenita, el punto de cruz, el deshilado, el bordado de relleno, entre otras.

El juez certificador de Guinness World Records, Alfredo Arista, explicó que para validar este intento oficial fue necesario cumplir con requisitos específicos, incluyendo un mínimo de 2 mil piezas y la verificación de que cada una fuera una obra de arte textil legítima. Añadió que para ello se contó con especialistas que revisaron pieza por pieza hasta constatar el cumplimiento total de los criterios establecidos.