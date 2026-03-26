‘Mochaorejas: El documental’: Narrar el horror sin domesticarlo

El centro del horror Entre el relato y la memoria La serie documental Mochaorejas, dirigida por Everardo González para ViX, se instala en un territorio incómodo: narrar uno de los episodios más brutales de la violencia en México sin traicionarlo en el proceso. El caso de Daniel Arizmendi López no es solo una historia criminal. Es una fractura. Una herida que atraviesa los años noventa y que, lejos de cerrarse, sigue filtrando el presente. La serie se construye a partir de archivos, testimonios y una investigación que articula pasado y presente. No está en juego la acumulación de datos, sino algo más delicado: la posibilidad de mirar sin convertir el horror en espectáculo.

El dispositivo Narrar sin domesticar El true crime tiene una tentación clara: ordenar el caos. Episodio a episodio, la estructura empuja hacia una ilusión de control: entender, reconstruir, cerrar. En México, sin embargo, el crimen no es un paréntesis narrativo; es una condición persistente. De ahí surge la tensión. La serie evita, en gran medida, el golpe fácil y la pirueta de guión. Rechaza el sobresalto inmediato y la fascinación morbosa. Insiste, en cambio, en el contexto: corrupción policial, impunidad, miedo social. El formato, sin embargo, impone su lógica. En ciertos momentos, el relato organiza lo que en realidad permanece desbordado. Sugiere una forma donde la realidad, en rigor, carece de ella. En esa operación aparece su riesgo.También su límite.

¿Ya vieron #MochaorejasElDocumental? Tuve el honor de participar como investigador en este proyecto de no ficción que durante meses se dedicó a investigar, entrevistar, reconstruir y narrar la biografía del secuestrador más infame de México.



Si no la han visto, corran a @VIX. pic.twitter.com/5zqJXCVnsi — Oscar Balmen (@oscarbalmen) March 2, 2026

La mirada de Everardo Del desierto al archivo Conozco a Everardo en otro territorio. En YERMO, lo invité a acompañarme a distintos desiertos del planeta mientras trabajaba en Tormenta de Luz. Lo que comenzó como un registro de proceso terminó desplazándose hacia otra cosa: una película donde el paisaje y sus habitantes nos devolvían la mirada. En ese territorio, el tiempo era otro.La cámara esperaba.El sentido no se imponía: surgía. Esa ética —la de escuchar antes de construir— atraviesa también Mochaorejas, aunque tensionada por un formato más rígido. Se percibe en la respiración de los testimonios, en la contención del encuadre, en la negativa a convertir a los personajes en caricaturas. El espacio ya no es el desierto físico. Es un desierto moral. Un territorio donde la ley se diluye, la violencia se normaliza y las historias no terminan: se repiten.

El rostro del crimen ¿Quién ocupa el centro? Toda narración decide a quién mirar. La serie se articula alrededor de Arizmendi: su historia, su ascenso, su brutalidad. Es inevitable. Ese eje implica un riesgo: que el relato termine orbitando al victimario. El desplazamiento hacia las víctimas, hacia el impacto social y el miedo colectivo constituye uno de sus mayores aciertos. No borra al criminal, pero tampoco le concede el protagonismo absoluto. Lo sitúa dentro de una estructura más amplia: un sistema que permitió, sostuvo y reprodujo esa violencia. En este país, el horror no es individual.Es sistémico. Lo que queda La herida abierta Más allá de su estructura, la serie deja algo claro: no hay cierre. No lo hubo en los noventa.No lo hay ahora. El caso de Arizmendi no pertenece al pasado. Pertenece a una continuidad de violencia que sigue redefiniendo el país. Su mayor potencia aparece cuando abandona la explicación y se limita a mostrar la fractura. Cuando entiende que no se trata de resolver un crimen, sino de evidenciar una condición. Epílogo Conozco al cineasta. Sé de su rigor, de su paciencia, de su resistencia al lugar común. También sé que entrar en el territorio del true crime implica negociar con una maquinaria que tiende a simplificar. Mochaorejas se mueve en esa tensión. No es una obra cómoda.Tampoco es una obra complaciente. Empuja los límites de un formato que, casi siempre, traiciona aquello que intenta narrar. Y en ese borde —entre la estructura y la fractura— la serie no cede: sostiene una mirada que incomoda, que no resuelve y que se rehúsa a convertir el horror en espectáculo. Ahí radica su fuerza. Calificación: ★★★★★ Advertencia: contiene violencia, memoria y una pregunta que permanece:cómo mirar el horror sin domesticarlo. Disponible en ViX

Publicidad

Temas

Cine Reseñas

