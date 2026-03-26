‘Mochaorejas: El documental’: Narrar el horror sin domesticarlo

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Artes
/ 26 marzo 2026
    ‘Mochaorejas: El documental’: Narrar el horror sin domesticarlo

Este documental no borra al criminal, pero tampoco le concede el protagonismo absoluto. Lo sitúa dentro de una estructura más amplia: un sistema que permitió, sostuvo y reprodujo esa violencia

El centro del horror

Entre el relato y la memoria

La serie documental Mochaorejas, dirigida por Everardo González para ViX, se instala en un territorio incómodo: narrar uno de los episodios más brutales de la violencia en México sin traicionarlo en el proceso.

El caso de Daniel Arizmendi López no es solo una historia criminal. Es una fractura. Una herida que atraviesa los años noventa y que, lejos de cerrarse, sigue filtrando el presente.

La serie se construye a partir de archivos, testimonios y una investigación que articula pasado y presente. No está en juego la acumulación de datos, sino algo más delicado: la posibilidad de mirar sin convertir el horror en espectáculo.

El dispositivo

Narrar sin domesticar

El true crime tiene una tentación clara: ordenar el caos.

Episodio a episodio, la estructura empuja hacia una ilusión de control: entender, reconstruir, cerrar. En México, sin embargo, el crimen no es un paréntesis narrativo; es una condición persistente.

De ahí surge la tensión.

La serie evita, en gran medida, el golpe fácil y la pirueta de guión. Rechaza el sobresalto inmediato y la fascinación morbosa. Insiste, en cambio, en el contexto: corrupción policial, impunidad, miedo social.

El formato, sin embargo, impone su lógica.

En ciertos momentos, el relato organiza lo que en realidad permanece desbordado. Sugiere una forma donde la realidad, en rigor, carece de ella.

En esa operación aparece su riesgo.También su límite.

La mirada de Everardo

Del desierto al archivo

Conozco a Everardo en otro territorio.

En YERMO, lo invité a acompañarme a distintos desiertos del planeta mientras trabajaba en Tormenta de Luz. Lo que comenzó como un registro de proceso terminó desplazándose hacia otra cosa: una película donde el paisaje y sus habitantes nos devolvían la mirada.

En ese territorio, el tiempo era otro.La cámara esperaba.El sentido no se imponía: surgía.

Esa ética —la de escuchar antes de construir— atraviesa también Mochaorejas, aunque tensionada por un formato más rígido. Se percibe en la respiración de los testimonios, en la contención del encuadre, en la negativa a convertir a los personajes en caricaturas.

El espacio ya no es el desierto físico.

Es un desierto moral.

Un territorio donde la ley se diluye, la violencia se normaliza y las historias no terminan: se repiten.

El rostro del crimen

¿Quién ocupa el centro?

Toda narración decide a quién mirar.

La serie se articula alrededor de Arizmendi: su historia, su ascenso, su brutalidad. Es inevitable. Ese eje implica un riesgo: que el relato termine orbitando al victimario.

El desplazamiento hacia las víctimas, hacia el impacto social y el miedo colectivo constituye uno de sus mayores aciertos.

No borra al criminal, pero tampoco le concede el protagonismo absoluto. Lo sitúa dentro de una estructura más amplia: un sistema que permitió, sostuvo y reprodujo esa violencia.

En este país, el horror no es individual.Es sistémico.

Lo que queda

La herida abierta

Más allá de su estructura, la serie deja algo claro: no hay cierre.

No lo hubo en los noventa.No lo hay ahora.

El caso de Arizmendi no pertenece al pasado. Pertenece a una continuidad de violencia que sigue redefiniendo el país.

Su mayor potencia aparece cuando abandona la explicación y se limita a mostrar la fractura. Cuando entiende que no se trata de resolver un crimen, sino de evidenciar una condición.

Epílogo

Conozco al cineasta. Sé de su rigor, de su paciencia, de su resistencia al lugar común. También sé que entrar en el territorio del true crime implica negociar con una maquinaria que tiende a simplificar.

Mochaorejas se mueve en esa tensión.

No es una obra cómoda.Tampoco es una obra complaciente.

Empuja los límites de un formato que, casi siempre, traiciona aquello que intenta narrar.

Y en ese borde —entre la estructura y la fractura— la serie no cede: sostiene una mirada que incomoda, que no resuelve y que se rehúsa a convertir el horror en espectáculo.

Ahí radica su fuerza.

Calificación: ★★★★★

Advertencia: contiene violencia, memoria y una pregunta que permanece:cómo mirar el horror sin domesticarlo.

Disponible en ViX

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Reseñas

Alfredo De Stefano

Alfredo De Stefano

Artista visual conceptual que trabaja entre la fotografía y el Land Art, reconocido por intervenciones efímeras en paisajes desérticos con fuego, hielo y luz. Ha realizado más de 90 exposiciones internacionales y su obra integra colecciones del Museum of Fine Arts Houston, El Museo del Barrio de Nueva York y el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México.

Fue reconocido por Quién en 2017 entre las 50 personalidades que transforman México. Es autor del documental YERMO, con dos nominaciones al Ariel y Premio CANACINE 2021. Recientemente participó en Human Nature en Fotografiska Nueva York y presentó Tormenta de Luz (2024). Desarrolla BURN, proyecto audiovisual filmado en el desierto de Mayran.

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