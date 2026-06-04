Muere Marjane Satrapi, artista del cómic ‘Persépolis’, defensora de la libertad y de los derechos de la mujer

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    Muere Marjane Satrapi, artista del cómic ‘Persépolis’, defensora de la libertad y de los derechos de la mujer
    La imposición del ‘hiyab’ como herramienta de opresión hacia las mujeres y niñas ocupa un lugar central en la obra de Satrapi. EFE/ VANGUARDIA

Con 56 años de edad, la artista franco-iraní con reconocimiento internacional deja un legado de obras de arte sobre la defensa de los derechos humanos

La cineasta, escritora y creadora de la aclamada obra “Persépolis”, Marjane Satrapi, murió este cuatro de junio de 2026 en París, a sus 56 años de edad. Cercanos a la autora franco-iraní informaron que falleció “de tristeza” tras más de un año de la muerte de su marido, el actor sueco Mattias Ripa.

“Marjane Satrapi murió de tristeza poco más de un año después del fallecimiento de Mattias Ripa, su esposo y el amor de su vida”, señalaron sus allegados en un comunicado citado por medios franceses.

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Su amiga, la socióloga franco-iraní Azadeh Kian, aseguró al medio de comunicación, France Info, que la muerte de Ripa supuso un golpe del que Satrapi nunca logró recuperarse. Según Kian, la autora de Persépolis le repetía que había “dejado de luchar” y que quería “irse”. “Se estaba dejando morir desde la pérdida del amor de su vida”, afirmó la socióloga.

$!La presidencia de Francia lamentó la muerte de la artista Marjane Satrapi.
La presidencia de Francia lamentó la muerte de la artista Marjane Satrapi. CAPTURA DE PANTALLA

LA AUTORA ANTE CAMBIOS RADICALES EN IRÁN

Satrapi nació un 22 de noviembre en Rasht (ciudad de la costa del Mar Caspio), Irán, en 1969, dentro del seno de una familia acomodada y progresista con ideología comunista. Sus padres tomaron la decisión de mandarla a estudiar a Viena, a sus 14 años de edad, lejos de la nueva opresión del régimen del Shah. En 1988, regresa a la capital iraní, Teherán, para graduarse de la Escuela de Bellas Artes de Teherán.

Su obra “Persépolis” narra su infancia y adolescencia en Irán, ante un contexto sociopolítico de represión y cambios radicales en su nación como la revolución de 1979, el dominio de la Guardia Revolucionaria en Irán, el fundamentalismo religioso.

Marjane Satrapi se instaló en Francia en 1994. En 1996, se casa con el “amor de su vida” en Estocolmo, Mattias Ripa. En el 2000, con poca experiencia laboral y una corta estancia en la Escuela de Artes Decorativas de Estrasburgo publica su éxito rotundo “Persépolis”.

¿DE QUÉ TRATA EL CÓMIC PERSÉPOLIS?

En blanco y negro, Persépolis es una obra autobiográfica que esboza una dura crítica a las bases de la dominación que sostiene el régimen islámico en Irán —o cualquier organización totalitaria— y cómo comienza a cambiar su contexto social, cultural y político próximo a ella, pero desde la íntima visión de Marjane, su protagonista.

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Primera página del cómic Persépolis. CAPTURA DE PANTALLA

Marji (diminutivo de Marjane) abre para las y los lectores un panorama lleno de experiencias personales que no se pueden ver en las noticias del día a día, es la historia desconocida de un país relatada desde su perspectiva infantil, irónica, tierna, con contradicciones y desde la situación de una mujer iraní. Temas como el anarquismo político, el desamor, la depresión, el racismo que sufrió en Austria; su regreso a Irán tras la guerra contra Irak, entre otros, son abordados desde Marji.

Publicado en cómic a partir del año 2000, fue premiado en el Festival Internacional del Cómic de Angulema en 2001, y, en 2007, la obra llegó a la pantalla grande y se convierte en un éxito rotundo, nominada al Óscar y ganadora del Premio del Jurado en el Festival de Cannes.

Marjane Satrapi deja un legado imperdible y obligatorio para aquella persona que se interese en las resistencias sociopolíticas a lo largo de la historia. Con otras de sus obras igual de significativas como “Bordados” y “Pollo con ciruelas”, Satrapi es una referente de la defensa de los derechos humanos y de la mujer.

(Con información de medios locales de Francia, El País y La Crónica)

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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