En plena guerra, el presidente de fútbol iraní trabaja para que su selección vaya al Mundial

Por: Tariq Panja Los preparativos de Irán para la próxima Copa Mundial en Norteamérica se han desarrollado con el telón de fondo de la guerra, palabras beligerantes y continuas dudas de que la selección nacional reciba los visados a tiempo. El malestar ya ha dado lugar a cumbres entre funcionarios iraníes y los máximos dirigentes del organismo rector del fútbol. En el centro de todo esto ha estado Mehdi Taj, quien durante muchos años ha sido presidente de la Federación de Fútbol de Irán.

En una inusual entrevista, Taj, antiguo comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, dejó pocas dudas sobre a quién culpa de las complicaciones. Mientras la selección nacional de Irán se preparaba para viajar a México en lugar de a Estados Unidos, un cambio de última hora que se produjo en medio de las continuas tensiones, Taj dijo que la decisión se había tomado con la FIFA para reducir al mínimo el tiempo del equipo en Estados Unidos, a quien culpa de toda la incertidumbre sobre la participación de Irán en la Copa Mundial. Hablando por videollamada, Taj señaló que Irán había sido el tercer equipo en clasificarse para la que será la mayor Copa Mundial de la historia —que ocurrirá a lo largo de Estados Unidos, Canadá y México y en la que competirán 48 selecciones—, pero la primera en la que un anfitrión está en guerra con una de las naciones competidoras.

Esos preparativos, dijo, se han visto afectados de forma que han perjudicado a su equipo. Recientemente, la selección de fútbol de Irán cambió bruscamente su base para la Copa Mundial de Estados Unidos a Tijuana, tras las conversaciones mantenidas con la FIFA en Turquía, donde el equipo ha estado entrenando durante gran parte del mes pasado. En declaraciones desde Teherán el martes, Taj expresó su profunda decepción por el hecho de que aún no se hubieran aprobado las solicitudes de visado para la selección, que está previsto que juegue tres partidos en la costa oeste estadounidense. El equipo se ha estado preparando en un campamento en el suroeste de Turquía. La Copa Mundial comienza el 11 de junio, y el primer partido de Irán está previsto cuatro días después contra Nueva Zelanda en Los Ángeles. Irán tenía previsto concentrarse en Tucson, Arizona, antes de que la FIFA, el organismo que rige el fútbol mundial, anunciara que el equipo se instalaría en Tijuana, México, cerca de la frontera con Estados Unidos. La presencia de Irán en el torneo en medio de su actual conflicto con Estados Unidos es una de las mayores crisis en los casi 100 años de historia de la Copa Mundial. Una nación anfitriona, afirmó Taj, no debería tener autoridad para interrumpir los preparativos de los equipos clasificados. Desde que comenzó la guerra a finales de febrero, tanto funcionarios iraníes como estadounidenses, incluido el presidente Donald Trump e incluso Taj, han sembrado la incertidumbre con afirmaciones cambiantes. Taj dijo que el asesinato del líder supremo de Irán al comienzo de la guerra y el bombardeo de una escuela en el que murieron más de cien niños habían creado una “nube de ambigüedad” sobre la participación de Irán. Pero dijo que, desde entonces, las autoridades iraníes habían mantenido conversaciones fructíferas con los dirigentes de la FIFA, incluido su presidente, Gianni Infantino, para sentar las bases de la participación del equipo. Infantino, quien mantiene una relación cercana con Trump, viajó a Turquía en marzo para mostrar su apoyo al equipo iraní, y el mes pasado, el principal administrador de la FIFA, Mattias Grafström, también se reunió con funcionarios iraníes. “Solo estamos en contacto con la FIFA, no con Estados Unidos, y no sabemos qué piensan”, dijo Taj. Taj ha tenido dificultades para viajar en los últimos meses. Fue uno de los funcionarios a los que se les negaron credenciales para el sorteo del torneo celebrado en Washington en diciembre. El mes pasado, las autoridades canadienses revocaron sus documentos cuando se dirigía a Vancouver vía Toronto para asistir a la reunión anual de la FIFA. Taj dijo que, tras varias horas de conversaciones con funcionarios canadienses, regresó a su país en señal de protesta con el resto de la delegación iraní. Taj fue formalmente comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, grupo que Estados Unidos y Canadá han designado como entidad terrorista. Dijo que él ya no tenía ninguna relación con el grupo, pero sostuvo que este contaba con un amplio apoyo en Irán para defender el país. En Canadá, dijo, él y otros miembros de la delegación iraní “pasaron el tiempo defendiendo el país” bajo el interrogatorio de funcionarios de fronteras en Toronto. El secretario de Estado Marco Rubio dijo en una reciente comparecencia en la Casa Blanca junto a Trump que no se permitiría la entrada en Estados Unidos de entrenadores y otros funcionarios vinculados a la Guardia Revolucionaria.

Varios jugadores de la lista de Irán, incluido su capitán, han cumplido el servicio militar obligatorio con el grupo, dijo Taj. Los problemas con los visados antes del Mundial llevaron a los iraníes, dijo Taj, a “sospechar que era posible que Estados Unidos nos creara algunos problemas graves”. El lunes, el equipo publicó su lista oficial en un video en las redes sociales, y tiene un partido más de preparación, contra Mali, antes de su partida prevista al campamento base de México. Sardar Azmoun, un jugador estrella que suscitó críticas por una publicación en las redes sociales después de la guerra y que algunos funcionarios tacharon de desleal, se quedó fuera de la lista. Taj habló positivamente del cambio de última hora, afirmando que Tijuana ofrecía mejores condiciones que Tucson porque estaba más cerca de Los Ángeles, donde se jugarán dos de los partidos de Irán, y tiene mejor clima y conexiones de transporte más fáciles. Fue menos comunicativo sobre cómo se produjo el cambio. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que la FIFA le había pedido ayuda a su país porque “Estados Unidos no quiere que la selección iraní se quede a pernoctar en Estados Unidos”. Taj dijo que desconocía que Estados Unidos hubiera hecho tal petición. “Llegamos a la conclusión mutua con la FIFA de que queremos que nuestra presencia en Estados Unidos sea la mínima posible”, dijo.