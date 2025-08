Muere Rodrigo Moya, fotógrafo de la vida latinoamericana

En entrevista para el medio El Universal en 2019, con motivo de su exposición, Moya declaró que la fotografía fue algo que eligió después de varios fracasos, el último en la Facultad de Ingeniería: “dejé la carrera y tomé fotos como una manera de ganarme la vida, con mi maestro Guillermo Angulo que me enseñó los hilos de la fotografía, desde ahí la amo, es mi vida”.

A pesar de su edad y no considerarse un artista, el fotógrafo confesó que este oficio es toda una aventura, un acto reflexivo infinito.

“A mi edad sigo haciendo fotografía, a pesar de que ya no veo bien. Sigo encontrando el sentido enorme que tiene la fotografía en nuestro tiempo, para mí no es un arte, yo no me siento artista, pero es una nueva forma de ver el mundo, como no lo ve nadie, ni en la pintura, la música, o la literatura”, dijo en esa ocasión.

Luego de casi 30 años de labor fotográfica, Moya se arrepintió de no haber hecho ciertas capturas, las cuales pasó de largo, o bien pudo haber trabajado más, como sus andanzas en los desiertos.