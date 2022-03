$!‘Mujer, símbolos y claves: Homenaje’ Fernando Fuentes presenta su visión de la mujer

Acompañado de familiares y amigos y representantes de las principales instituciones culturales y educativas del estado como: Rogelio Flores García, director de educación artística, quien acudió en representación del Secretario de Educación y Gabriela Romero, subdirectora del IMCS, Fernando Fuentes inauguró el pasado jueves 4 de marzo su obra y agradeció a Esperanza Dávila, directora del CECUVAR por la oportunidad de presentar una vez más lo que llamó “mi particular punto de vista y visión de la mujer”.

“’Mujer, símbolos y claves: Homenaje’ es el nombre de esta exposición donde presento mi muy particular punto de vista y visión de la mujer; en este sentido. Yo he preferido seguir la opinión de un gran poeta y filósofo Wolfgang Von Goethe, quien en palabras de George Eliot fue ‘el más grande hombre de letras alemán’ que decía ‘la belleza nunca será derrotada’. Es por esa razón que he preferido en mi trabajo como pintor, plasmar la belleza de la mujer y del universo”, mencionó el pintor.

Su obra, cabe señalar, se ubica en medio de una perspectiva muy tradicional de lo que es una mujer, por ello no es de extrañar que podamos encontrar entra las piezas desnudos femeninos de mujeres jóvenes, así como prendas de ropa interior que aluden a una idea estereotipada de la belleza y la sexualidad femenina. Signos de delicadeza, belleza juvenil, sensualidad recatada e incluso una suerte de inocencia.

Como el título de la exposición lo indica, el artista mencionó que lo importante al observar los cuadros, es ver ese simbolismo que se encuentra presente en cada una de sus obras, por ejemplo, una de ellas muestra un camisón de seda con un listón blanco flotando, que asegura representa a la libertad de la mujer.