Museo del Palacio inaugurará exposición de cerámica ‘Estudios de tierra’

Además podremos ver el trabajo de la artista Georgina Chapa con un técnica experimental llamada “Rakú” que consiste en sacar las piezas al rojo vivo para y colocarlas en recipientes y así producir un choque térmico, dando como resultado tonalidades metálicas, creando piezas únicas e irrepetibles.

La exposición “ Estudios de Tierra” se llevará a cabo este jueves 13 de agosto en el Museo del Palacio a las 12:00 horas en donde se tiene como objetivo reunir y exhibir el trabajo de ceramistas coahuilenses entre ellos el municipio de Monclova. Principalmente se observarán las piezas de los 40 ceramistas participantes originarios de Saltillo, entre ellos Rafael Yañez y la maestra Anabel Fuentes.

Dentro de la exposición se contarán con 75 piezas en técnica de cerámica, recorriendo la historia, identidad y creatividad, en donde serán incluidas piezas de talentos de niños y jóvenes de talleres de la región. Algunos de ellos han ganado premios nacionales como el joven José Ramírez en categorías infantiles. Además, varios de ellos ya se encuentran generando ingresos de sus piezas, esto tiene como objetivo enaltecer el orgullo del talento de este sector.

“En esta muestra podremos ver la diversidad de la concepción de cada artista, tenemos artistas muy prolíficos”, expresó el artista Sinhué Delgado para VANGUARDIA.

“Estudios de Tierra” estará abierta al público hasta el mes de septiembre, en el Museo del Palacio ubicado en la planta baja del Palacio de Gobierno, en calle Hidalgo s/n en el Centro Histórico.