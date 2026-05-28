Músico denuncia despido injustificado de la Camerata de Coahuila en Torreón

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    Músico denuncia despido injustificado de la Camerata de Coahuila en Torreón

El trombonista Alejandro Román Villagómez compartió en redes sociales su caso, ahondando en los detalles que llevaron a su rescisión

Esta semana el músico Alejandro Román Villagómez denunció en redes sociales haber sido víctima de un despido injustificado por parte de la Camerata de Coahuila, tras dos años de colaboración con este ensamble musical.

Los argumentos que se me presentan son haber organizado, gestionado y difundido un concierto sinfónico en homenaje a Luis Miguel realizado el pasado 10 de mayo en el Teatro Nazas; un proyecto desarrollado fuera del horario laboral y con la intención de generar movimiento cultural, artístico y económico en nuestra región”, explicó el trombonista en su publicación en Facebook.

Román cuestionó que estas acciones fueran consideradas como “competencia desleal”, sobre todo considerando que en el país los trabajos secundarios son parte de la realidad diaria de muchos artistas, no solo por cuestiones creativas, sino también para como emprendimientos para solventar sus gastos personales ante salarios que “dentro de muchas instituciones culturales difícilmente son suficientes y pocas veces crecen con el paso de los años”.

Se me habla de cláusulas de exclusividad y de situaciones administrativas que, en más de 30 años de historia de la Camerata, jamás habían derivado en el despido de un músico por realizar proyectos artísticos independientes fuera de la institución”, señaló, destacando que la decisión fue tomada directamente por el director ejecutivo, Carlos Castañón Cuadros, y por el secretario del Patronato de la Camerata, Rodrigo Hernández Román.

En redes sociales usuarios mostraron su apoyo al músico y le instaron a continuar ejerciendo con orgullo su profesión. Mientras tanto la Camerata no ha respondido directamente a la acusación ni ha compartido algún comunicado al respecto.

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Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

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