Músico denuncia despido injustificado de la Camerata de Coahuila en Torreón

Esta semana el músico Alejandro Román Villagómez denunció en redes sociales haber sido víctima de un despido injustificado por parte de la Camerata de Coahuila, tras dos años de colaboración con este ensamble musical.

“Los argumentos que se me presentan son haber organizado, gestionado y difundido un concierto sinfónico en homenaje a Luis Miguel realizado el pasado 10 de mayo en el Teatro Nazas; un proyecto desarrollado fuera del horario laboral y con la intención de generar movimiento cultural, artístico y económico en nuestra región”, explicó el trombonista en su publicación en Facebook.

Román cuestionó que estas acciones fueran consideradas como “competencia desleal”, sobre todo considerando que en el país los trabajos secundarios son parte de la realidad diaria de muchos artistas, no solo por cuestiones creativas, sino también para como emprendimientos para solventar sus gastos personales ante salarios que “dentro de muchas instituciones culturales difícilmente son suficientes y pocas veces crecen con el paso de los años”.