¿Hay clases el 29 de mayo? SEP confirma el último puente escolar del mes y el motivo

Antes de las esperadas vacaciones de verano, la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que suspenderá una vez más las clases en el mes de mayo. Se trata de la penúltima suspensión de clases para preescolar, primaria y secundaria, pues no habrá otro “puente” hasta finales de junio que dará paso al fin de ciclo escolar. ¿CUÁNDO ES EL ÚLTIMO PUENTE DE MAYO? Pese a que el mes en curso contó con muchos asuetos, como el Día del Trabajo, la conmemoración de la Batalla de Puebla, el Día de las Madres y el Día del Maestro y la Maestra, el último puente de mayo será con motivo del Consejo Técnico Escolar (CTE) correspondiente. Se llevará a cabo el viernes 29 de mayo y como sus ediciones de cada mes coincidirá con el fin de semana, por lo que las familias mexicanas podrán disfrutar un puente de tres días. Cabe destacar que la suspensión de actividades académicas solo será para alumnos de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) en todo México, por lo que docentes y personal académico deben asistir a la sesión.

EL ÚLTIMO PUENTE VACACIONAL DEL CICLO 2025-2026 De acuerdo con el calendario escolar de la SEP, mismo que permanece vigente tras unas semanas de debate por el fin de clases el 5 de junio, el siguiente puente escolar será también con motivo del CTE antes de que termine el año escolar. La suspensión será el viernes 26 de junio, coincidiendo con el fin de semana. Para dar paso a dos semanas más de clases y concluyendo oficialmente el ciclo escolar a nivel nacional el miércoles 15 de julio, según lo establecido por la SEP. Aunque varios estados de la República Mexicana que estarían adelantando su fin de curso al menos dos semanas antes e incluso en los últimos días del mes de junio.

CALENDARIO ESCOLAR DE LA SEP CONCLUYE EN JULIO De acuerdo con el calendario escolar original 2025-2026, el último día de clases está programado para el 15 de julio. Previo a esa fecha, el calendario contempla algunas suspensiones oficiales de actividades escolares como el 29 de mayo y el 26 de junio por las sesiones de Consejo Técnico Escolar. Junto a la suspensión de hoy 15 de mayo por el Día del Maestro. También se establece el 3 de julio como fecha destinada al registro de calificaciones. Las boletas se entregarán en cada plantel educativo de preescolar, primaria y secundaria el 14 de julio, un día antes del fin de clases oficial. Posteriormente a esa fecha, los maestros y maestras de educación básica tendrán dos días más de talleres intensivos. La fecha del regreso a clases queda pendiente, ya que aunque se ha mencionado que podría ser el 31 de agosto, todavía no está la confirmación por parte del titular de la SEP, Mario Delgado. En años anteriores, las actividades académicas regularmente terminaban entre mediados y finales de julio, siguiendo un esquema similar al contemplado inicialmente por la SEP para este ciclo.

¿QUÉ ESTADOS CONCLUIRÁN SU CICLO ESCOLAR ANTES? Cabe destacar que están en su derecho a ajustar el calendario de la SEP para la conveniencia de cada región, recordemos que existen zonas en el país donde las temperaturas en los primeros meses del verano pueden superar los 45 °C. Los estados que acabarán las clases antes del 15 de julio son: 1.- Nuevo León, 8 de julio;

2.- Yucatán, 26 de junio;

3.- Sinaloa, 10 de julio;

4.- San Luis Potosí, 5 de julio;

5.- Tamaulipas, 10 de julio;

6.- Guanajuato, 10 de julio;

7.- Colima, 25 de junio;

8.- Tlaxcala, 30 de junio;

9.- Baja California Sur, 3 de julio. Mientras que el resto de las entidades, 23 estados, prevén que las clases concluyan conforme al calendario previsto por la SEP.

¿QUÉ ES EL CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR? El Consejo Técnico Escolar (CTE) es un órgano colegiado que se reúne periódicamente en todas las escuelas incorporadas a la SEP. Está integrado por el personal docente y directivo de un plantel educativo y su principal función es asegurar que los procesos de enseñanza y aprendizaje sean lo más efectivos posible. El CTE no es una simple reunión administrativa, sino un espacio de análisis profundo de la situación académica y social de la escuela. Su existencia está avalada por el compromiso de la SEP con la mejora continua. Su propósito fundamental es reunir al director y a todo el personal docente para analizar, reflexionar y tomar decisiones conjuntas que mejoren el aprendizaje de los alumnos y el funcionamiento general del plantel. Este consejo está integrado por el director de la escuela y todos los maestros frente a grupo, incluyendo a los especialistas en Educación Física, Educación Especial, Inglés y Computación. Juntos forman un equipo de trabajo que busca identificar los problemas académicos y sociales que afectan a la comunidad escolar para darles una solución pedagógica coordinada. El objetivo central del CTE es la mejora de los logros educativos. Durante sus sesiones, los maestros analizan detalladamente el avance académico de los alumnos, identifican áreas de oportunidad y diseñan estrategias pedagógicas innovadoras. También se discuten temas relacionados con la convivencia escolar, la inclusión educativa y la atención a las necesidades de los estudiantes. El CTE funciona como un motor de cambio dentro de la escuela, permitiendo una planificación más estratégica y contextualizada a la realidad de cada grupo. Durante estas reuniones, los docentes revisan el Programa Escolar de Mejora Continua (PEMC), que es la hoja de ruta donde establecen metas y objetivos. Analizan datos reales, como las calificaciones y el nivel de asistencia, para diseñar estrategias que combatan el rezago educativo y aseguren que ningún estudiante se quede atrás en su proceso de aprendizaje. El funcionamiento del CTE se rige por un calendario oficial previamente establecido por la autoridad educativa. Las decisiones que se toman durante estas jornadas son de carácter vinculante y buscan impactar positivamente en la calidad educativa y en el cumplimiento de los objetivos del ciclo escolar.

¿POR QUÉ SON NECESARIOS LOS DÍAS DE DESCANSO? Los días inhábiles en el calendario escolar de la SEP (Secretaría de Educación Pública) son importantes por varias razones: Descanso y recreación: Los días inhábiles, ya sean festivos o por Consejo Técnico Escolar (CTE), brindan a los estudiantes y docentes la oportunidad de descansar, relajarse y pasar tiempo con sus familias. Esto contribuye a su bienestar emocional y físico, lo cual es fundamental para un buen desempeño académico. Recuperación: El calendario escolar puede ser exigente, y los días inhábiles permiten a los estudiantes y docentes recargar energías y regresar a clases con una actitud renovada. Desarrollo personal: Los días inhábiles pueden ser utilizados para actividades extracurriculares, hobbies, viajes o simplemente para disfrutar del tiempo libre. Esto fomenta el desarrollo personal y la exploración de intereses fuera del ámbito académico. Cumplimiento de tradiciones: Algunos días inhábiles están relacionados con festividades y tradiciones culturales importantes. Estos días permiten a las familias celebrar y transmitir sus costumbres a las nuevas generaciones. Organización escolar: Los días de CTE son utilizados por los docentes para la planificación, evaluación y mejora de las estrategias de enseñanza. Estos días son fundamentales para garantizar la calidad de la educación.

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