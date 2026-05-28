Apuestan a otro remake: regresa Silvia Navarro a las telenovelas con ‘Guardián de Mi Vida’ en Vix

Juan Osorio lo hace de nuevo en conjunto con los ejecutivos de TelevisaUnivision, ya que primero decidieron estrenar la nueva apuesta estelar de la empresa en streaming, por lo que ‘Guardián de Mi Vida’ llega desde este viernes 29 al catálogo de Vix. La telenovela es protagonizada por Silvia Navarro, quien retorna a las pantallas mexicanas con este melodrama tras expandir su carrera en series y cine. Para su galán, el productor mexicano fichó a Daniel Arenas, quien en plena presentación aseguró que “ama” hacer telenovelas, por lo que ya no se alejaría de ellas. En esta nueva aventura dramática se cuenta una historia ya conocida y comprobada con éxito. La primera versión mexicana fue hecha por TV Azteca en 2005 bajo el nombre de ‘Amor en Custodia’; posteriormente, en 2012, Televisa hizo la suya, conocida como ‘Amores Verdaderos’, y ahora, 14 años después, llega esta versión “actualizada”, según su productor.

¿QUÉ ES ‘GUARDIÁN DE MI VIDA’? Si algo tiene esta historia es un desfile de villanos que dan al melodrama “tela de dónde cortar” y ponen en evidencia el talento no solo de los escritores y directores de escena, sino también de los actores que se ponen en la piel de estos personajes. “Muy satisfecho y agradecido. Dicen que todo en la vida pasa por algo, pero también necesitaba volver”.

“Nunca me imaginé una villana como la que van a conocer. Es muy cansado, así que admiro cada vez más a Lucerito, Angelique Boyer y Maite Perroni, porque no sé cómo hacían tres personajes; yo me volvía loca”, dijo Navarro. Y es que precisamente Silvia da vida a la protagonista, ‘Sofía’, y a su hermana gemela, ‘Andrómeda’, una mujer resentida y amargada que además fue criada en Argentina, por lo que Navarro debió actuar con acento de ese país. Casualmente, la historia original es de allá. Sergio Sendel, Kimberly Dos Ramos, Alejandra Ambrosi, Alejandro Camacho y Víctor González completan el cuadro de villanos listos para hacerle la vida de cuadritos a madre e hija.

¿POR QUÉ EN STREAMING? Desde el 18 de mayo, el público hispano conoció la historia de los guardaespaldas enamorados de sus patronas, y los números no han sido malos, tanto así que la empresa celebró liderar el famoso prime time sobre Telemundo y su muy tóxica ‘La Casa de los Famosos’. “Es un día de mil emociones porque para mí es mi regreso a las telenovelas y a Televisa con un proyecto tan hermoso. Además, es un personaje como ‘Barbie’: o lo amas o lo odias”, dijo Goto al hablar casi entre lágrimas de su nuevo protagónico compartido.

Son 70 episodios los que conformarán esta nueva versión, por lo que será un reto no solo de producción, sino también por tratarse de menos episodios y desarrollarse en pleno ambiente del Mundial de Fútbol. Firme y sin titubeos, el productor Juan Osorio aseguró que sabe que ya conquistó el reto con esta nueva versión. “Vamos por mejorar las dos versiones que se han hecho, y creo que están superadas”.