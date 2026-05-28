Presiona EU a México con países latinos para operativos antinarco

El gobierno de Estados Unidos intensificó su estrategia militar contra el narcotráfico en América Latina mediante acuerdos con países de la región, en una maniobra que busca aumentar la presión sobre México para que acepte operaciones conjuntas contra cárteles, reveló The New York Times. De acuerdo con el diario estadounidense, Guatemala aceptó permitir ataques conjuntos con el Ejército de Estados Unidos dentro de su territorio para combatir organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico. El acuerdo habría sido concretado durante una llamada entre el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, y el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth.

Según personas familiarizadas con las conversaciones citadas por el Times, las operaciones podrían incluir ataques aéreos y otras acciones militares que comenzarían incluso el próximo mes. La ofensiva forma parte de una estrategia más amplia impulsada por la administración del presidente Donald Trump para extender la presencia militar estadounidense en América Latina y fortalecer la llamada Coalición Anticarteles de las Américas, integrada ya por cerca de 20 países del continente.

🇺🇸 #Washington impulsa una segunda gran cruzada antidrogas, comparable a la de Nixon en los 70's con la creación de la #DEA.



Hoy, la presión sobre #México va más allá de operativos: se exige colaboración frente a actores políticos ligados al crimen.



El reto es cómo responder... pic.twitter.com/664SglZr1B — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 28, 2026

El objetivo central, según el reporte, sería incrementar la presión diplomática y militar sobre México, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó permitir la presencia de tropas estadounidenses en territorio nacional o el uso de drones armados para atacar a grupos criminales. The New York Times señala que Washington también pretende persuadir a Honduras para aceptar acuerdos similares, mientras Ecuador ya colabora con fuerzas estadounidenses en operativos y ataques aéreos contra grupos vinculados al narcotráfico.

Fuentes consultadas por el medio indicaron que la Casa Blanca busca “normalizar” la presencia militar estadounidense en América Latina para aumentar su influencia regional y aislar la negativa mexicana. La estrategia estaría encabezada por Stephen Miller, jefe adjunto de gabinete de Trump, y Joseph Humire, principal responsable de política del Pentágono para defensa nacional y América Latina.

Guatemala habría solicitado formalmente la intervención de tropas de EU para combatir el narco. Según el NYT es un intento para presionar a México de hacer lo mismo. Pero, la reivindicación de la soberanía en ambos países es diametralmente distinta. https://t.co/6FuvHqmkMR — Juan Luis Garcia (@el_juangarcia) May 28, 2026

El reporte también detalla que el Pentágono ha incrementado operaciones militares en el Caribe y el Pacífico oriental desde septiembre pasado, con al menos 58 ataques contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico, que han dejado 194 personas muertas. Sin embargo, expertos en derecho internacional advirtieron sobre posibles violaciones legales y riesgos de ejecuciones extrajudiciales, debido a que varios de los operativos se realizan fuera de conflictos armados reconocidos.

Incluso, una investigación del propio Times reveló que uno de los ataques conjuntos realizados en Ecuador impactó por error una granja ganadera y no un centro de operaciones del narcotráfico, como había afirmado el Pentágono. Pese a ello, el gobierno de Trump mantiene la expansión de sus acuerdos militares en la región como parte de una nueva etapa de su guerra contra las drogas.

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