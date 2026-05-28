Senado aprueba licencia de Enrique Inzunza... por 22 horas; rinde protesta su suplente

El Senado de la República aprobó la licencia del senador morenista Enrique Inzunza, para separarse del cargo legislativo los días jueves 28 y viernes 29 hasta las 15:00 horas. En otras palabras, solo perderá el fuero por 22 horas. A la par, Omar Alejandro López Campos, suplente de Inzunza y ahijado del gobernador con licencia de Sinaloa Rubén Rocha Moya, rindió protesta como senador, quien además era hasta hoy secretario del Bienestar y Desarrollo en el Estado.

El ex secretario General de Gobierno sinaloense estuvo ausente de la Comisión Permanente del Senado por casi un mes, luego de que se hiciera pública la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos de supuestos nexos con el crimen organizado, junto a otros funcionarios como el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el vicefiscal con licencia Dámaso Castro Zaavedra, el alcalde de Culiacán con licencia, Juan de Dios Gámez Mendívil, entre otras autoridades de seguridad.

López Campos rindió protesta para mantener completa la bancada de Morena, es decir 87 legisladores, y evitar poner en riesgo la mayoría necesaria para avalar reformas constitucionales a discutirse en las próximas horas. Junto a Inzunza, otros cuatro legisladores, como Virginia Magaña del PVEM; Claudia Anaya del PRI; Ruth González del PVEM y Pablo Angulo del PRI, solicitaron licencia para el periodo extraordinario en el Senado de la República.

INZUNZA SOLICITA LICENCIA DURANTE PERIODO EXTRAORDINARIO Inzunza Cázarez solicitó licencia para separarse temporalmente de su escaño en el Senado de la República, en el contexto de las imputaciones de Estados Unidos en su contra por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. En redes sociales, el senador guinda afirmó que en su vida de servidor público siempre ha sido cabal en el cumplimiento de sus deberes.

”No obstante, ante la embestida mediática que se ha desplegado por personeros y medios de la derecha, he decidido que sea mi suplente, el Arquitecto Omar Alejandro López Campos, quien participe en las sesiones de hoy y mañana, para lo cual estoy presentando la solicitud de licencia condigna”, informó. En su mensaje, Inzunza Cázarez garantizó que se encuentra en la Ciudad de México, en el Senado de la República, a cuya sede ha acudido desde el día de ayer en atención a la cita formulada para la sesión extraordinaria.

ACUSACIONES CONTRA FUNCIONARIOS DE SINALOA EN EU El Departamento de Estados Unidos hizo pública a finales del mes de abril la acusación formal en contra del gobierno de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como de otros nueve funcionarios, entre ellos Enrique Inzunza, Dámaso Castro Zaavedra y Juan de Dios Gámez Mendívil, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa al usar sus cargos públicos para beneficiar a la organización del crimen organizado, sobre todo la facción de ‘Los Chapitos’, liderada por los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán. Previo a su llegada al Senado con Morena, Inzunza Cázarez fue secretario general de Sinaloa en el gobierno de Rubén Rocha Moya entre 2021 y 2024. En la acusación se describe que el legislador sostuvo reuniones con líderes del Cártel de Sinaloa cuando ocupó ese cargo. El voto de Inzunza o su suplente son indispensables en la sesión del periodo extraordinario donde Morena busca aprobar la reforma al artículo 41 de la Constitución para que sea causal de nulidad de elecciones, cualquier publicación, pronunciamiento o intervención desde el extranjero que afecte a algún candidato.

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