Nunzia y Eloísa refrendan su amistad con libro

“Tenía muchos años escribiendo años escribiendo poesía, muchos poemas escribí, y no me había disciplinado para organizarlos. Encontré en Elosía eco, no sabía que escribía poesía, tan bonita, y nos pusimos de acuerdo y salió el libro, trabajamos unos cinco meses más o menos”, comentó la maestra Compare para VANGUARDIA.

Al finalizar la intervención de las autoras y los actores Mena abrió el micrófono para que los asistentes compartieran sus opiniones o sentimientos al respecto de las obras presentadas. Con gran elocuencia varias personas tomaron la palabra y agradecieron la experiencia, destacando la belleza de los textos de Nunzia y Eloísa, entre ellas un hombre que a diferencia de los demás, destacó, no las conocía de primera mano y acudió al evento solo porque le aseguraron que no se arrepentiría, lo que así sucedió.

“Son contrastantes nuestro estilo, nuestros temas, pero eso es algo lindo”, agregó la autora quien además fue quien tuvo la idea de publicar ambos poemarios en un mismo libro, sobre lo cual mencionó que “fue para poder unir nuestra creatividad sin mezclarlo, libro de un lado, libro del otro lado.