Siendo así que para Ernaux la escritura y la política han sido su única forma de apaciguamiento. “ Vivir entre dos aguas te impulsa a escribir. Solo hay que mirar a mí alrededor, está claro que es un ambiente burgués, pero no puedo reconocerme entre los que nacieron en esa clase ”, explicó la autora francesa, quien apoyó en 2019 las movilizaciones de los “chalecos amarillos” .

En este sentido, la escritura para la reciente premio Nobel de Literatura está relacionada a la independencia total, iniciando por la material, con su firme convicción de no deberle nada a nadie.

“Lo de decir que la memoria se equivoca es una creencia común. La memoria se basa en algo que ha tenido lugar, incluso si los detalles no lo son. Para mí utilizar la memoria es zambullirme en algo, mientras que imaginar es emerger. No me doy la libertad de inventar”, explicó Ernaux.

Memoria que recientemente dieron forma a un documental que fue montado con imágenes de archivo su vida familiar en la década de los 70.

En consecuencia a lo anterior nació su rechazo a la ficción, que asigna al hecho de que la novela es el género dominante y de posición indiscutible en el mundo literario, algo que le parece “la proyección en literatura de la dominación de las clases llamadas superiores”, según explicó cuando recogió el Premio Formentor en 2019.