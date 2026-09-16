Periodista cultural José Luis Martínez recibirá homenaje en la FIL de Guadalajara

El periodista, editor y escritor José Luis Martínez S. recibirá este año el Homenaje Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) por una destacada carrera de casi medio siglo en el periodismo cultural y de espectáculos, principalmente.

El comité que deliberó a favor de Martínez estuvo integrado por periodistas que fueron homenajeados en ediciones anteriores. “Mi mayor orgullo es ser periodista”, son palabras del homenajeadas, incluidas en el boletín que da a conocer la noticia. Es un reconocimiento que comparte con sus colegas “que han transitado y que transitan este camino”.