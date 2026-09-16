Periodista cultural José Luis Martínez recibirá homenaje en la FIL de Guadalajara

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    Periodista cultural José Luis Martínez recibirá homenaje en la FIL de Guadalajara
    El periodista y escritor José Luis Martínez S., reconocido con el Homenaje Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez de la FIL Guadalajara por casi 50 años de trayectoria. UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Con casi medio siglo de trayectoria en medios como La Jornada Semanal y actualmente al frente de Laberinto, el galardón reconoce su legado e influencia en la fuente cultural del país

El periodista, editor y escritor José Luis Martínez S. recibirá este año el Homenaje Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) por una destacada carrera de casi medio siglo en el periodismo cultural y de espectáculos, principalmente.

El comité que deliberó a favor de Martínez estuvo integrado por periodistas que fueron homenajeados en ediciones anteriores. “Mi mayor orgullo es ser periodista”, son palabras del homenajeadas, incluidas en el boletín que da a conocer la noticia. Es un reconocimiento que comparte con sus colegas “que han transitado y que transitan este camino”.

https://vanguardia.com.mx/show/artes/el-manuscrito-inconcluso-que-kafka-pidio-quemar-de-que-se-trata-CA23541627

En su trayectoria, Martínez colaboró con el propio Benítez en el suplemento La Jornada Semanal. Actualmente dirige el suplemento Laberinto de Milenio, donde además lleva la columna “El Santo Oficio”.

Ha escrito también para La Revista de la Universidad de México, Nexos y La Jornada Semanal, entre otros medios. Entre sus libros destacan “La vieja guardia. Protagonistas del periodismo mexicano” y “El día que cambió la noche. Memorias de un noctámbulo en la Ciudad de México”.

Algunos de los homenajeados en años anteriores son José Emilio Pacheco, Elena Poniatowska, Carlos Monsiváis, Vicente Leñero, Huberto Batis, Juan Villoro, Adriana Malvido, Benito Taibo y Graciela Iturbide.

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