El manuscrito inconcluso que Kafka pidió quemar: ¿De qué se trata?

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    El manuscrito inconcluso que Kafka pidió quemar: ¿De qué se trata?
    Estatua giratoria de un busto gigante del escritor Franz Kafka en el centro de Praga (República Checa) La estatua del famoso escritor de origen checo es obra del controvertido artista Cerny, autor de varias obras sobre la situación política del país en los últimos años. EFE

‘El castillo’ de Franz Kafka, obra cumbre de la literatura universal, cumple 100 años. La novela, que revolucionó la narrativa del siglo XX al fusionar lo realista con lo fantástico, sigue vigente por su brillante retrato de la alienación moderna y el absurdo existencial

‘El castillo’, la laberíntica novela de Franz Kafka, fue publicado en 1926, dos años después de la muerte por su amigo íntimo Max Brod, que ignoró sus deseos de quemar el manuscrito inacabado, permitiendo que se publicase, hace ahora precisamente un siglo.

Al negarse a cumplir la última voluntad del escritor, no solo rescató del fuego una pieza clave de la literatura, sino que asumió la tarea de editar unos textos fragmentarios y desorganizados que carecían de puntuación definitiva y revisión final.

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Su intervención editorial ha sido objeto de debate entre los académicos, ya que algunos de ellos cuestionan la alteración de la estructura original.

Que el desenlace del relato se interrumpiese abruptamente (literalmente a mitad de una frase) se mimetiza con el destino de búsqueda perpetua del propio personaje, condenando al lector a la imposibilidad de llegar jamás a descifrar el enigma.

EL AGRIMENSOR QUE NUNCA LLEGA A SU DESTINO

‘El castillo’ narra la llegada de un hombre llamado K, que trabaja de agrimensor, a una aldea gobernada por una presunta burocracia establecida en una misteriosa fortaleza.

Desde su llegada, K intenta desesperadamente contactar con las autoridades locales para comenzar su trabajo ante el recelo de los habitantes que dudan de la legitimidad de su puesto. Al intentarlo, se ve arrastrado a un bucle de leyes absurdas, trámites infinitos, intermediarios ineficientes y malentendidos constantes.

A pesar de sus esfuerzos por integrarse, el sistema se vuelve cada vez más laberíntico, transformando su búsqueda de reconocimiento en frustración y aislamiento del que no puede escapar. La novela finaliza condenando al protagonista a una lucha perpetua frente a una autoridad inaccesible que gobierna su destino.

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LA ALIENACIÓN MODERNA Y EL ABSURDO EXISTENCIAL

La enajenación humana, el sentido de exclusión y la angustia de la existencia representan el conflicto central que explora la obra de Kafka. Precisamente, el adjetivo ‘kafkiano’ describe situaciones absurdas y atmósferas asfixiantes y opresivas donde los individuos están indefensos ante las normas arbitrarias de un poder invisible e incomprensible.

K representa al ser humano que busca desesperadamente una explicación lógica en la cotidianidad del pueblo, marcada por una atmósfera intrínsecamente irracional. Mientras que la lectura de crítica a la burocracia es la más popular, otras interpretaciones aportan los ángulos existenciales de la búsqueda de sentido.

La relación de Kafka con su padre, Hermann Kafka, es fundamental para la interpretación psicológica de la obra, ya que representa la autoridad inescrutable que el protagonista busca alcanzar. En la novela, K busca la validación de las autoridades inaccesibles que lo rechazan, así como el escritor busca desesperadamente la aprobación de un padre que desprecia su vocación literaria y su naturaleza enfermiza.

La obra, una trágica metáfora sobre la alienación humana, convierte el conflicto familiar en una imagen existencial de desamparo, frustración y deseo de pertenencia nunca satisfecho. En este sentido, la burocracia institucional es una extensión de esa autoridad paterna incomprensible.

Para Kafka, que trabajó gran parte de su vida como abogado en un instituto de seguros de accidentes de trabajo, la burocracia no es solo un sistema ineficiente de oficinas y papeles, es un engranaje metafísico que despoja al ser humano de su identidad y su libertad.

Mientras que el filósofo francés Albert Camus consideraba que ‘El castillo’ es la obra cumbre del absurdo existencial, el pensador alemán Rüdiger Safranski argumenta que no es una fantasía abstracta, sino el reflejo del desencanto de la modernidad.

LA VIGENCIA DIGITAL DE ‘EL CASTILLO’

A más de un siglo de su gestación, las dinámicas de opresión y absurdo descritas en ‘El castillo’ siguen vigentes a través de la tecnología. La imagen de la fortaleza inalcanzable se erige como una alegoría de la burocracia digital, el control algorítmico y el aislamiento social profundo.

Entregamos nuestros datos privados, aceptamos términos y condiciones sin leer y permitimos que corporaciones tecnológicas vigilen nuestro comportamiento a cambio de comodidad digital.

Es uno de los aspectos más significativos del legado kafkiano, la aceptación voluntaria de la sumisión. La normalización de los abusos del castillo por los aldeanos conecta con la servidumbre digital voluntaria en este siglo.

Su impacto es reconocible en la alienación y la deshumanización que seguimos viviendo frente a pantallas y las bases de datos. Cuando un sistema automatizado te deniega un crédito o te bloquea una cuenta bancaria te enfrentas a un poder invisible.

$!Exposición 'Franz Kafka', en la Morgan Library and Museum, en Nueva York (Estados Unidos).
Exposición 'Franz Kafka', en la Morgan Library and Museum, en Nueva York (Estados Unidos). EFE

Asimismo, es posible establecer un paralelismo entre los funcionarios que trabajan a deshoras y duermen en los pasillos de las posadas y la actual cultura del desgaste profesional (burnout), favorecida por la hiperconectividad que permiten los correos a medianoche y los grupos de WhatsApp del trabajo.

EFE REPORTAJES | Isaac Pérez Arocas

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