¡Perritos al teatro! ‘101 dálmatas’ llega con Cuarta Pared al Teatro de la Ciudad

Por ejemplo, Nanny, interpretada por Alida Hernández, no es la sirvienta, sino un familiar querido que apoya a la pareja de Anita (Alina García) y Roger (Carlos Giles). Asimismo, la relación con Cruella (Claudia Dithe) se actualiza y, mencionan, llega a ponerse en cuestión porque ella y Anita son amigas en primer lugar.

“Con Cruella hay un cierto marco del que no te puedes salir”, asegura Dithe, “entiéndase histérica, loca de la moda, egoísta y narcisista. Eso sí es. Lo que no me agradaba mucho y decidimos no llevarla ahí era esta cosa de que es mala porque así es. Entonces sí tiene más matices, la dificultad es que me siento fragmentada la mayor parte del tiempo, pero sí está más justificada, se trató de construir más la relación con Anita, esta cosa compleja de ‘somos amigas, pero te trato mal y te trato bien’”.

De manera similar, explicó que el hecho de matar a los perritos no es el objetivo en sí pero “si tengo que matarlos para hacerme mi abrigo, lo haré. Para ella piel es moda y es lo que quiere”. Esto se extiende a sus secuaces, Horacio y Gaspar (interpretados respectivamente por Donaldo Duarte y David Reyna), quienes saben que tienen que cometer ese crimen porque así se los ordenaron, pero llegan a mostrar su inseguridad al momento de pensar si serán capaces de matar a un animal.