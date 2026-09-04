‘Piratas del Caribe’ zarpó en Saltillo: El Fernando Soler se llena de magia y cine con Duck Tales Orchestra

Saltillo navegó entre aguas saladas, islas misteriosas y sombreros tricornios para descubrir la maldición que aquejaba a una tripulación entera. Sí, personas de todas las edades se sumergieron en mitos y leyendas que, curiosamente, cuentan la verdad sin rodeos y con personajes más que icónicos, gracias a la proyección de la película ‘Piratas del Caribe: La maldición de la Perla Negra’, acompañada por la sonora Duck Tales Orchestra, que cuenta con talento saltillense.

La noche del 3 de septiembre, el Teatro de la Ciudad Fernando Soler se inundó de misterio, humor y uno que otro disfraz para embelesar a un público expectante con las partituras que dan sentido a una de las producciones de Jerry Bruckheimer y Disney Pictures.