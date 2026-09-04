‘Piratas del Caribe’ zarpó en Saltillo: El Fernando Soler se llena de magia y cine con Duck Tales Orchestra

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    ‘Piratas del Caribe’ zarpó en Saltillo: El Fernando Soler se llena de magia y cine con Duck Tales Orchestra
    La Duck Tales Orchestra interpretó en vivo la banda sonora de la cinta mientras se proyectaban las escenas en el Fernando Soler. SARA NAVARRETE | VANGUARDIA

La agrupación mexicana trajo a la capital de Coahuila una experiencia audiovisual épica al ritmo de las partituras de Klaus Badelt y la icónica saga de Jerry Bruckheimer

Saltillo navegó entre aguas saladas, islas misteriosas y sombreros tricornios para descubrir la maldición que aquejaba a una tripulación entera. Sí, personas de todas las edades se sumergieron en mitos y leyendas que, curiosamente, cuentan la verdad sin rodeos y con personajes más que icónicos, gracias a la proyección de la película ‘Piratas del Caribe: La maldición de la Perla Negra’, acompañada por la sonora Duck Tales Orchestra, que cuenta con talento saltillense.

La noche del 3 de septiembre, el Teatro de la Ciudad Fernando Soler se inundó de misterio, humor y uno que otro disfraz para embelesar a un público expectante con las partituras que dan sentido a una de las producciones de Jerry Bruckheimer y Disney Pictures.

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Según reportó El Diario de Coahuila, el inicio de esta dinámica musical se originó en Guadalajara, Jalisco, en marzo de 2025. De acuerdo con este medio de comunicación, el nombre de la agrupación responde al “primer proyecto que llevaron a cabo, y que fue un sinfónico de videojuegos que se presentó en la Ciudad de México”. Como la misma agrupación lo manifiesta en su página de Facebook: se dedican a conciertos épicos que celebran la música de videojuegos, películas y cultura pop.

$!Asistentes de todas las edades acudieron con disfraces y accesorios piratas para vivir la experiencia audiovisual.
Asistentes de todas las edades acudieron con disfraces y accesorios piratas para vivir la experiencia audiovisual. FRANCISCO MUÑIZ | VANGUARDIA

“Vive la magia audiovisual con nosotros”, invita la agrupación.

‘QUE TODOS RECUERDEN ESTE DÍA...’

El inigualable Jack Sparrow que interpreta Johnny Depp sacó las risas de los saltillenses, mientras ‘hacía de las suyas’ por escapar de los oficiales y en los enfrentamientos con la tripulación del Perla Negra, especialmente contra el capitán Barbossa.

Y, en medio de tantas escenas y diálogos, Duck Tales Orchestra se mantuvo presente para interpretar temas que coronan esta saga, como ‘Suite’, compuesto por el alemán Klaus Badelt.

Otras de las grandes presentaciones que ha hecho la orquesta alrededor de todo México han sido acompañadas de filmes como ‘Star Wars’, ‘Cómo entrenar a tu dragón’ y ‘El cadáver de la novia’.

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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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