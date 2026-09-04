Con comedia rendirán homenaje a Alfonso Paso: Vuelve ‘Usted puede ser un asesino’
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Se celebran 100 años del nacimiento del autor español Alfonso Paso con su obra ”Usted puede ser un asesino “ este 12 de septiembre en el Teatro Garnica en Saltillo
El autor español Alfonso Paso amaba a México y sigue estando vigente en sus obras, por este motivo este 12 de septiembre a las 20:00 horas, se celebrarán los 100 años de su natalicio con una función única de su famosa comedia “Usted puede ser un asesino” en el Teatro Garnica.
Esta obra se presentó por primera vez en 1958 en el Teatro de la Comedia en Madrid, España, y relata la historia de dos esposos que intentan ser infieles, pero un cadáver inesperado complica todo y convierte la situación en un crimen donde seis personas son sospechosas.
“Se van a divertir porque es una comedia de enredos”, comentó Gabriel Neaves, actor y director de la obra para VANGUARDIA.
Explico que el homenaje se estará realizando alrededor del mundo a la misma hora. Para este montaje han actualizado y tropicalizado algunos elementos, de manera que el público se pueda sentir identificado con las circunstancias y ocurrencias de los personajes. Con estos toques modernos los 6 personajes en escena, prometen ser una comedia que hará reír al público desde el principio al fin.
“Usted puede ser un asesino” es una función especial producto del trabajo de Teatro Columna Cuatro y Bimba Producciones, y cuenta con la presentación de distintos actores y actrices de gran trayectoria, quienes se suman a Gabriel Neaves, que además de ser el director también está interpretando el personaje de Simón: Victoria López como Margarita, Rafael Hernández como Julio, Homero Craig como el inspector Servil, Humberto Velázquez como Enrique, y Cristina del Roble como Nohemí.
“El inspector cree que lo sabe todo, pero no sabe absolutamente nada”, expresó Homero Craig sobre su personaje, quien llega a la escena del crimen a poner más desorden que orden.
El director Gabriel Neaves comentó que próximamente esperan salir de Saltillo para presentar la obra en distintos lugares como resultado de varias invitaciones que han recibido.
Los boletos para esta función especial de “Usted puede ser un asesino” de Alfonso Paso ya se encuentran a la venta por medio del WhatsApp 844 544 6461 y tienen un costo de 300 pesos. El cupo es limitado.