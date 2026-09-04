Con comedia rendirán homenaje a Alfonso Paso: Vuelve ‘Usted puede ser un asesino’

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    Con comedia rendirán homenaje a Alfonso Paso: Vuelve ‘Usted puede ser un asesino’
    La comedia de enredos ya se ha ganado las carcajadas de los saltillenses desde su estreno en 2024. FOTO: OMAR SAUCEDO.

Se celebran 100 años del nacimiento del autor español Alfonso Paso con su obra ”Usted puede ser un asesino “ este 12 de septiembre en el Teatro Garnica en Saltillo

El autor español Alfonso Paso amaba a México y sigue estando vigente en sus obras, por este motivo este 12 de septiembre a las 20:00 horas, se celebrarán los 100 años de su natalicio con una función única de su famosa comedia “Usted puede ser un asesino” en el Teatro Garnica.

$!Homero Craig como el inspector Servil.
Homero Craig como el inspector Servil. FOTO: OMAR SAUCEDO.

Esta obra se presentó por primera vez en 1958 en el Teatro de la Comedia en Madrid, España, y relata la historia de dos esposos que intentan ser infieles, pero un cadáver inesperado complica todo y convierte la situación en un crimen donde seis personas son sospechosas.

“Se van a divertir porque es una comedia de enredos”, comentó Gabriel Neaves, actor y director de la obra para VANGUARDIA.

$!Humberto Velázquez como Enrique.
Humberto Velázquez como Enrique. FOTO: OMAR SAUCEDO.

Explico que el homenaje se estará realizando alrededor del mundo a la misma hora. Para este montaje han actualizado y tropicalizado algunos elementos, de manera que el público se pueda sentir identificado con las circunstancias y ocurrencias de los personajes. Con estos toques modernos los 6 personajes en escena, prometen ser una comedia que hará reír al público desde el principio al fin.

$!Gabriel Neaves como Simón.
Gabriel Neaves como Simón. FOTO: OMAR SAUCEDO.

“Usted puede ser un asesino” es una función especial producto del trabajo de Teatro Columna Cuatro y Bimba Producciones, y cuenta con la presentación de distintos actores y actrices de gran trayectoria, quienes se suman a Gabriel Neaves, que además de ser el director también está interpretando el personaje de Simón: Victoria López como Margarita, Rafael Hernández como Julio, Homero Craig como el inspector Servil, Humberto Velázquez como Enrique, y Cristina del Roble como Nohemí.

$!Victoria López como Margarita.
Victoria López como Margarita. FOTO: OMAR SAUCEDO.

“El inspector cree que lo sabe todo, pero no sabe absolutamente nada”, expresó Homero Craig sobre su personaje, quien llega a la escena del crimen a poner más desorden que orden.

$!Rafael Hernández como Julio
Rafael Hernández como Julio FOTO: OMAR SAUCEDO.

El director Gabriel Neaves comentó que próximamente esperan salir de Saltillo para presentar la obra en distintos lugares como resultado de varias invitaciones que han recibido.

$!Cristina del Roble como Nohemí.
Cristina del Roble como Nohemí. FOTO: OMAR SAUCEDO.

Los boletos para esta función especial de “Usted puede ser un asesino” de Alfonso Paso ya se encuentran a la venta por medio del WhatsApp 844 544 6461 y tienen un costo de 300 pesos. El cupo es limitado.

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Jessica Villarreal

Jessica Villarreal

Egresada de la Licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México (UVM) Campus Saltillo, y egresada de la Licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Fundadora y creadora de contenido del proyecto Yosoyarte dirigido a la difusión cultural y consumo local. Con dicho proyecto, en 2019, gana la beca nacional de movilidad ECOES llevada a cabo en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ganadora de la Presea Lobo 2021 en Liderazgo.

Actualmente y desde hace 5 años, cuenta con distintos talleres de lectura donde desarrolla y realiza conversatorios semanalmente.

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