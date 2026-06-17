Presentan el Festival de Monólogos Teatro a Una Sola Voz en Saltillo del 27 de junio al 3 de julio

Presentan el Festival de Monólogos Teatro a Una Sola Voz en Saltillo del 27 de junio al 3 de julio

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Mauro Marines
por Mauro Marines

7 montajes de distintos estados del país se presentarán en la capital coahuilense, con sede en el Centro Cultural La Besana y el Teatro Garnica

Artes
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La edición número 21 del Festival de Monólogos “Teatro a Una Sola Voz” llevará 21 montajes a 21 ciudades del país, incluido Saltillo, que recibirá en dos espacios independientes a algunas de estas destacadas propuestas escénicas.

Serán 7 funciones gratuitas que se presentarán como parte del Circuito Norte en el Centro Cultural La Besana y el Teatro Garnica, con historias que reflejan las sensibilidades estéticas y realidades que se viven en las diferentes regiones de México.

En rueda de prensa, la Secretaría de Cultura de Coahuila, que recibe a este proyecto impulsado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, el INBAL y la Coordinación Nacional de Teatro, dio a conocer los pormenores de estas presentaciones gratuitas.

“Valoro muchísimo el esfuerzo que se hace, es el sueño de todos los que hacemos teatro y las peticiones que hacemos a la Coordinación Nacional [...] Que vengan obras del otro lado del país cuesta mucho esfuerzo y me congratulo de tener obras como estas aquí en Saltillo”, expresó Mabel Garza, directora de La Besana.

A este recinto llegarán las obras “Rudo” (CDMX) de Rodrigo Román Baez, sobre un joven con autismo que encuentra su refugio en la lucha libre, el día 27 de junio; el 28 se presentará “Girasoles en la luna” (Estado de México) de Honorio Israel Ríos Hernández, que sigue a un hombre en un viaje distópico para reconstruir las memorias de su infancia y de la tierra que fue su hogar; la siguiente función será el 1 de julio con “Felipa, un relámpago en la oscuridad” (Yucatán) de Teatro de La Rendija, que recrea la vida de Felipa Poot, líder maya y feminista yucateca que luchó por los derechos de su pueblo y concluirá el día 3 con “Puérpera” (Baja California) del Proyecto Ataranto, la cual retrata la experiencia de una mujer que enfrenta una maternidad muy distinta a la que imaginó.

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“Es una oportunidad muy preciada que tengamos puestas en escena de esta calidad aquí. Creo que todo lo que se va a presentar se va a presentar en el festival va a ser un éxito rotundo e invitamos a la gente a que nos acompañe, porque no siempre tenemos la oportunidad de ver estas manifestaciones artísticas”, compartió por su parte Gina Garnica, directora de Teatro Garnica.

Este espacio recibirá el día 29 a la obra “Invierno” (Morelos, CDMX) de Cristian Jaime Lara Franco, cuyo protagonista se reencuentra con un amigo de la preparatoria y a partir de ahí podrá explorar las huellas del pasado y reconciliarse con sus decisiones; también estará “Nosotros íbamos a cambiar el mundo” (CDMX, Jalisco) de José Emilio Hernández el día 30, con una historia de ciencia ficción sobre un hombre que, luego de perder al amor de su vida, es enviado por una organización secreta al pasado para evitar una tragedia. Y la última obra será “Hoy tampoco volvió papá” (Veracruz) de Lucila Castillo, puesta en escena aborda la ausencia paterna y las huellas que deja en quienes permanecen.

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“¿Dónde vemos otras expresiones de otros estados? De otros países menos, nos tenemos que esperar a los festivales, que esperemos que algún día vuelva el Festival del Gobierno del Estado [...] Es lamentable que Coahuila no tenga un festival internacional, no lo merece”, recalcó Garza sobre la importancia de eventos como este.

Todas las funciones serán a las 19:00 horas, para mayores de 12 años y la entrada es gratuita. La cartelera se puede consultar en su totalidad en las redes sociales de la Secretaría de Cultura (@culturacoahuila) o de las sedes (@casalabesana y @teatrogarnica).

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Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

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