$!Proyecto Fin del Mundo: La inteligencia no basta, hay que aprender a escuchar

Ciencia ficción en tiempos de revelación Proyecto Fin del Mundo, dirigida por Phil Lord y Christopher Miller, protagonizada por Ryan Gosling y basada en la novela Project Hail Mary de Andy Weir, parte de una premisa reconocible: la humanidad frente a una amenaza de escala cósmica y un hombre obligado a pensar más allá de sus propios límites para evitar la extinción. La cercanía con The Martian es evidente: ciencia como herramienta narrativa, ingenio como espectáculo, inteligencia como forma de heroísmo contemporáneo. Pero la película no se queda ahí. Su mayor problema aparece desde el inicio: una ansiedad por explicar. Hay prisa por situarlo todo, por asegurar que cada elemento quede claro desde el primer momento. El resultado es un arranque que avanza, pero respira poco. La información sustituye al misterio, y con ello se diluye una de las fuerzas esenciales de la ciencia ficción: la experiencia de lo desconocido. El encuentro como ruptura Todo cambia con la aparición de Rocky.

No como amenaza, ni como antagonista, sino como interrupción de la lógica humana. A partir de ese momento, la película se reorganiza. El tono se flexibiliza sin perder gravedad, el humor aparece como una forma de cercanía y la historia abandona la comodidad del héroe individual para desplazarse hacia algo más complejo: la relación. La película deja de ser una historia de supervivencia.Se convierte en una historia de vínculo. Y es en ese desplazamiento donde encuentra su centro. Colaborar o desaparecer El llamado “Proyecto Fin del Mundo” funciona como una imagen reconocible de nuestro tiempo: una alianza global frente a una amenaza común, una cooperación forzada por la magnitud del desastre. Pero la película sugiere algo más radical. La salvación no depende únicamente del conocimiento, sino de la capacidad de aceptar lo que no se entiende. No es la ciencia la que salva, sino la disposición a escuchar, a traducir, a reconocer que la inteligencia puede tomar formas que no caben dentro de nuestra lógica.

En ese punto, la película dialoga con Arrival de Denis Villeneuve. Ambas comparten una intuición esencial: el conflicto no es tecnológico ni militar, sino interpretativo. Donde una apuesta por la contemplación, la otra elige la cercanía. Pero en las dos, el verdadero desafío es el mismo: entender al otro sin reducirlo. Del tabú a la conversación pública La película llega en un momento en que la conversación pública sobre vida extraterrestre cambió de registro. Durante décadas, el contacto con otras formas de vida fue tratado como una anomalía cultural, una fantasía marginal. Hoy, ese territorio se ha desplazado. El lenguaje cambió —de UFO a UAP— y con él, la forma en que se aborda el fenómeno. El gobierno de Estados Unidos ha desclasificado material que durante años permaneció oculto; han circulado testimonios y registros de pilotos militares sobre fenómenos difíciles de explicar; figuras públicas han dejado de descartar abiertamente la posibilidad. No se trata de afirmar certezas; se trata de reconocer un cambio. En ese contexto, la película adquiere otra dimensión. No como predicción, sino como ejercicio simbólico: una forma de imaginar el encuentro antes de que ocurra —o de entenderlo mejor cuando ocurra.

Spielberg y el umbral No es casual que Steven Spielberg regrese a este territorio con su próxima película, El día de la revelación (Disclosure Day), protagonizada por Emily Blunt y Josh O’Connor, centrada en una conspiración global para revelar la presencia de vida extraterrestre en la Tierra. Desde Close Encounters of the Third Kind, su cine ha insistido en ese momento preciso donde lo desconocido deja de ser amenaza y se convierte en revelación. Hoy, ese mismo impulso parece desplazarse hacia algo más inquietante: no el descubrimiento, sino la aceptación. Proyecto Fin del Mundo se sitúa en esa misma frontera. Más allá del espectáculo La película encuentra su sentido cuando deja de explicar. Entonces aparece algo más raro: una inteligencia que no domina, sino que aprende. Y en ese punto, deja de ser una historia sobre sobrevivir. Empieza a hablar de otra cosa. Epílogo Hay películas que imaginan el futuro como una guerra. Otras, más raras, lo imaginan como una traducción. Proyecto Fin del Mundo pertenece a la segunda categoría. Y en estos tiempos, esa diferencia importa. Tal vez el verdadero riesgo no sea el contacto, sino descubrir que nunca supimos relacionarnos. Calificación: ★★★★☆ Advertencia: contiene ciencia, cooperación...y la sospecha de que entender al otro será más difícil que salvarnos.

Publicidad

Temas

Cine Reseñas

